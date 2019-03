El sevillano no para de darnos momentazos en la casa más famosa de España

Ya no podemos esperar más de esta edición de ‘GH Dúo’. Cuando pensábamos que ya nos los había dado todo, vuelve y nos regala otro momentazo, para bien o para mal. Si hay algún concursante que ha dado de qué hablar en este programa, ese es Antonio Tejado.

Comenzó su estancia en la casa acompañado de su ex pareja, Candela, con la que tuvo varios rifirafes hasta que la audiencia decidió expulsarla aprovechando su nominación.

Con Candela fuera de la casa, Tejado tuvo un romance esporádico (más que nada por que duró menos de lo esperado) con su compañera María Jesús Ruiz, quien también había entrado a concursar con su ex pareja.

Cuando este idilio acabó, parecía que las aguas se habían calmado en la cabeza del sevillano. Pero como pudimos ver hace unos días, Ylenia fue su siguiente objetivo y, para nuestra sorpresa, se enrollaron durante una fiesta que la organización les había preparado, ¡no podíamos dar crédito!



A parte de momentos de pasión, Tejado también nos da muchos momentos divertidos y no nos equivocamos al decir que este es uno de los que más nos va a hacer reír.

La gracia empezó cuando Kiko Rivera, Antonio Tejado y Alejandro Albalá disfrutaban de un relajante baño en el jacuzzi. Antonio empezó a bromear quitándose los calzoncillos, “ahora sí que hacen cosquilla las burbujas”. Pero lo que no se esperaba es que Kiko aprovecharía para quitárselos de las manos y lanzarlos fuera del agua, a la vez que acompañado de Albalá abandonaba la bañera y dejaban a Tejado dentro completamente desnudo, “dejaros de mamoneo, no os vayáis”, decía mientras no conseguía dar crédito a la situación.

¡Antonio se quita el bañador y Kiko se lo tira lejos del jacuzzi! #GHDÚOGala10 pic.twitter.com/Fwd8pwOd64 — Gran Hermano (@ghoficial) 7 de marzo de 2019



Ante el caso omiso de estos ex cuñados, al sevillano no le quedó mas remedio que salir del agua tapándose con las manos mientras los demás concursantes no paraban de reír. “Os la voy a devolver, os lo juro por mi madre”, se quejó mientras nos dejaba unas imágenes que no vamos a poder olvidar y que pasarán a ser historia del formato ‘Gran Hermano’.



Todo ocurría pocas horas antes de producirse la Gala del jueves, en la que la de Benidorm ha resultado expulsada. Con Ylenia lejos de Guadalix, ¿se calmará la sed de Antonio Tejado o volverá a marcarse nuevos objetivos?