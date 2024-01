‘GH DÚO 2’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

GH DÚO 2 comenzó en Telecinco hace tan solo dos semanas, pero ya podría decirse que estamos siendo testigos de una de las ediciones más vistas de la historia. Como ya es habitual, el pasado jueves 25 de enero los participantes tuvieron que hacer frente a la segunda expulsión de la temporada.

Mayka, Keroseno y Finito se encontraban entre la espada y la pared al ser los elegidos como posibles expulsados del programa. Tras la salvación de Lucía y Manuel, los nervios dentro de la casa de Guadalix de la Sierra han sido evidentes para los hermanos. Pero, jamás se pensaron que el destino les separaría tan pronto.

Las constantes peleas con el resto de sus compañeros no han favorecido nada a Finito y Keroseno, algo que ha sido reflejado en el porcentaje de votos. Marta Flich conectaba con los nominados desde la sala de expulsión para dar el nombre del primer salvado, siendo Keroseno el elegido por el público.

Tras ello, llegó el momento más esperado de la noche. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Finito», exclamó la presentadora de GH DÚO 2. Unas palabras con las que dejaba claro que el paso del concursante por el reality de Mediaset España había concluido definitivamente.

«No pasa nada, con que mi hermano siga disfrutando de la experiencia porque es su sueño y lo que me ha durado me ha servido. Siempre me voy a quedar con esto en mi recuerdo», explicó Finito. «Sé que no se lo va a tomar muy bien de primeras. Confío en que tiene un apoyo con Ivana y Asraf y esto para él no es nada, en peores nos hemos visto. Espero que siga siendo cómo es y lo que tenga que decir lo digo. Espero que se abra y que gane este concurso», afirmó respecto a su hermano.

Mayka es recibida en la casa mientras Keroseno descubre que su hermano no se ha salvado #GHDúoGala3 pic.twitter.com/WaMYuXPzoS — Gran Hermano (@ghoficial) January 25, 2024

La despedida de Finito y Keroseno

Al descubrir que Mayka había sido salvada por el público, Keroseno no pudo evitar romperse entre lágrimas. Un momento donde contó con el apoyo de sus compañeros. Debido a ello, el concursante tuvo la oportunidad de despedirse de Finito en privado.

«No pasa nada. Sabes que tampoco esto me estaba sentando bien», le dijo Finito para animarlo. «Me da mucha pena porque creo que te has puesto por delante de mí para que te fueses tú», le respondió Keroseno sin parar de llorar. «Yo no estaba preparado para esto, yo voy a estar bien. Es mejor también, estoy bien», le dijo su hermano a modo de conclusión. De esta manera, los hermanos se convirtieron en la segunda pareja en ser separada por la audiencia.