George Ezra ha vuelto por todo lo alto. El artista acaba de presentar su nuevo single, ‘Anyone for you’, una canción que se ha convertido en el primer adelanto de su nuevo álbum de estudio ‘Gold Rush Kid’, que verá la luz el próximo 10 de junio.

De esta forma, el artista regresa a la música con un álbum escrito y producido íntegramente por él en Londres junto a Joel Pott, con quien lleva trabajando desde sus inicios en la música. Y mientras llega el momento de escuchar esta canción, el artista poco a poco irá soltando adelantos, el primero de ellos: ‘Anyone for you’.

Se trata de una canción llena de vitalidad, de la que el artista ha querido destacar que: «Es un mosaico de ideas líricas encontradas en viejos cuadernos y momentos casuales compartidos entre músicos en el estudio. Es alegre y contagiosa, y no puedo evitar sonreír cada vez que la canto».

It’s out, it’s out! ‘Anyone For You’ is out!

It’s been a long time coming and I’m buzzing that you’re all enjoying it ✨ I can’t wait for you all to hear ‘Gold Rush Kid’ in June too, pre-order the album now from my official store to access the pre-sale https://t.co/55sar9xzMW x pic.twitter.com/gLi2WLzOKb

— george E Z R A (@george_ezra) January 29, 2022