Gema Aldón confiesa cuántos kilos ha recuperado tras su paso por ‘Supervivientes 2023’

Es bien sabido que después de una pérdida brusca de peso luego ese se puede volver a recuperar rápidamente. O incluso ganar más de lo que se ha perdido. Gema Aldón ha reaparecido en plató tras su forzoso abandono de Supervivientes con un notorio cambio físico.

Al igual que todos los concursantes y exconcursantes del reality la hija de Ana María Aldón perdió una buena cantidad de kilos tras su paso por Honduras. Sin embargo, en la última emisión de Tierra de Nadie se convirtió en protagonista además de por su enfrentamiento con Raquel Mosquera porque parece haberlos recuperado por completo.

No tardaron en hacerse llegar los comentarios por parte de la audiencia sobre su tan temprano cambio y la propia ex concursante ha salido a aclarar cuantos kilos ha recuperado. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Instagram donde ha compartido a través de stories un vídeo donde aparece ella misma y ha dado la cifra exacta de lo que ha ganado en tan solo diez días. “Antes de que me lo digáis, sí, engordé mínimo 6 kilos desde Honduras. Y los que me quedan”, ha expresado sinceramente Gema Aldón.

Por su complexión delgada, su pérdida de peso tras abandonar Supervivientes 2023 le hizo quedarse bastante en los huesos. En clavícula, piernas y brazos es donde mejor se podía observar este cambio ya que se le habían afinado aún más. Por eso al volver a la televisión ha sido más fácil apreciar los kilos que ya ha recuperado debido al gran contraste.

La exconcursante tuvo que abandonar forzosamente el programa debido a un grave problema en el codo que le impedía hacer vida normal en la misma debido al dolor. Tras haber sido revisada por los médicos el diagnostico final fue que la hija de Ana María Aldón tenía epicondilitis y bursitis además de la fisura en el codo.