Gema Aldón y Ana María Aldón: emotivo reencuentro en el plató de ‘Supervivientes 2023’

Gema Aldón por fin ha llegado a España tras verse obligada a abandonar Supervivientes 2023 a causa de una dolencia en el codo, que no la dejaba hacer vida normal. La concursante aguantó varias semanas ante la insistencia por parte del equipo del programa y de su madre Ana María Aldón, pero tras confirmarse una fisura que necesitaba tratamiento y rehabilitación, no pudo continuar en el concurso

Hace unas semanas, cuándo todavía se desconocía cuál era la dolencia que sufría la hija de la diseñadora, el equipo del programa le plantea ponerse un tratamiento mediante inyección, esta al tenerle pánico a las agujas se negó a ponérselo, algo que no gustó nada al equipo de Supervivientes 2023. Tal era el dolor que sentía que activó el protocolo de abandono, el programa, tratando de evitar que tomase una decisión precipitada , pensaron que debía hablar con su madre, Ana María Aldón para que le diera fuerzas. Ambas tuvieron una emotiva conversación que acabó con la superviviente queriendo continuar.

Sin embargo, ahora que por fin está en España, se han reencontrado dándose un precioso abrazo. La ex mujer de José Ortega Cano no paraba de repetirle lo orgullosa que estaba de ella; aunque también hizo mucho hincapié en la cantidad de peso que había perdido: “Estás muy delgada, has perdido mucho peso”, le decía mientras le tocaba la cadera continuamente.

Además, no perdió la ocasión de dedicarle unas bonitas palabras en agradecimiento a lo bien que lo había hecho, pero sin olvidarse del carácter tan fuerte y brusco que en ocasiones le hace perder la razón: “Me hubiese gustado que llegases a la final porque todos aprendemos de todo y a veces con tus formas pierdes la razón y me hubiese gustado que llegases para que entendieses desde fuera cómo se ve e interioricen eso, y te sirva a ti”, le decía. Al escuchar estas palabras, Gema Aldón quiso pedir perdón por el comportamiento que había tenido en varias ocasiones y acabó llevándose el aplauso de todo el público.