“Una vaina loca, que me lleva a la gloria”, entonaba Fuego. ¿Quién no se acuerda de esa mítica letra de la canción del intérprete de origen dominicano? Sin lugar a duda, ‘Una Vaina Loca’ fue uno de los temas más escuchados de todo el 2011. Una canción que cruzó fronteras y que sonó en todas y cada una de las emisoras de radio a nivel internacional, y no es para menos.

Su éxito ha sido indiscutible y aún en la actualidad sigue formando parte de uno de los grandes clásicos dentro de su género. Un sencillo donde Fuego y el Potro Álvarez marcaron a toda una generación hace exactamente 10 años. Ahora, el artista ha regresado y lo ha hecho con la versión remix de ‘Una Vaina Loca’ en colaboración junto a dos de los artistas latinos más escuchados del momento, Manuel Turizo y Duki.

«‘Una Vaina Loca’ un tema que escribí hace mas de 10 años sin saber que tan grande y mundial iba a ser, Yo hago música porque es lo que amo hacer y gracias a ustedes lo volvieron un himno mundial y no me deja de sorprender. Después de 10 años sigue rompiendo, ahora con una versión global con @manuelturizo y @dukissj», ha presentado emocionado Fuego en sus redes sociales.

Una colaboración de infarto que ya ha visto la luz y rápidamente se ha posicionado en tendencia junto a su videoclip oficial. El colombiano Manuel Turizo y Duki han logrado integrarse a la perfección aportando sus estilos diferentes a un sencillo que promete volver a arrasar.

Una colaboración de lo más acertada que ha sido recibida con los brazos abiertos por todos sus seguidores. Y es que, ‘Una Vaina Loca’ siempre será un clásico de la música urbana. Una canción que ha regresado con su versión remix para demostrar que no importa el tiempo que pase, la música y los fans nunca olvidan. Y tú, ¿ya la has escuchado?