Florence and The Machine lanzan una canción con una emotiva dedicatoria a todos los ciudadanos ucranianos. ‘Free’ es un tema que está dedicado al espíritu y perseverancia de Ucrania.

Cabe recordar que este es el último lanzamiento del que será su quinto y próximo álbum de estudio. El disco se estrenará el viernes 13 de mayo bajo el nombre de ‘Dance Fever’. El videoclip de este sencillo está dirigido por la directora creativa Autumn de Wilde junto al coreógrafo Ryan Heffington.

