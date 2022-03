Florence and the Machine regresa a lo grande con ‘King’, su último single. Este nuevo tema de la banda británica realiza una reflexión sobre la mujer, la maternidad, la feminidad y los roles de género.

El grupo ha vuelto a reaparecer desde 2018, cuando sacaron su esperado disco llamado ‘High as Hope’. La artista ha realizado una propuesta muy feminista, muestra el papel de la mujer en la música y acude a la simbología de las brujas.

‘King’ reflexiona sobre el deber de la mujer y sus roles impuestos a lo largo de la historia: el de madre, novia hasta el de bruja. Este videoclip ha sido dirigido por la fotógrafa y cineasta Autumn de Wilde. En él, la magia y los poderes ocultos son los grandes protagonistas. A través de un comunicado oficial de prensa, Florence Welch contado cómo ha sido para ella hacer esta nueva canción.

«Como artista, nunca he pensado mucho en mi género. Me limité a hacerlo, ir al tajo. Era tan buena como los hombres y salía a la calle y los igualaba siempre. Pero ahora, al pensar en ser mujer a los 30 años y en el futuro… siento de repente este desgarro de mi identidad y mis deseos», comienza explicando la británica.

«Que ser artista, pero también querer una familia puede no ser tan sencillo para mí como lo es para mis homólogos masculinos. Me había modelado casi exclusivamente en intérpretes masculinos, y por primera vez he sentido que se derrumba un muro entre mis ídolos y yo ya que tengo que tomar decisiones que ellos no tomaron», concluye la cantante.

Florence and the Machine pretende con este sencillo mostrar los diversos temas que preocupan a diferentes generaciones de mujeres. Tras el estreno de ‘King’, la banda indie rock podría anunciar un nuevo disco, sin embargo, aún no hay nada confirmado.