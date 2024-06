First Dates continúa liderando el prime time de Cuatro. El popular show de citas a ciegas abrió, una vez más, sus puertas para recibir a sus nuevos solteros. Un encuentro donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Joan.

El madrileño de 20 años es un estudiante de paleontología, pues quería combinar su pasión por los dinosauros con su faceta más artística. Pero, lo que no pasó desapercibido para nadie fue el gran parecido físico del chico con un conocido actor de Hollywood.

«Te pareces a Timothée Chalamet, te lo habrán dicho», le dijo Laura Boado, nada más conocerlo. «Me parece un cumplido, pero me lo dicen mucho y yo creo que no me parezco mucho. Incluso hay amigos que me dicen que soy más guapo que él», afirmó el soltero.

Pero, no era la única del equipo de Cuatro que lo pensaba. Carlos Sobera estuvo de acuerdo con su compañera de programa. De hecho, señaló que su perfil y su corte de pelo eran exactamente iguales al del actor que dio vida al personaje de Willy Wonka, el pasado 2023.

Minutos después llegó Vic, una estudiante de periodismo y humanidades de 20 años. «Quiero un compañero con el que poder sacar esa parte de mí. Para que un chico me guste tiene que tener ese puntillo raro», comentó la joven en su presentación. La primera impresión de la pareja fue bastante dispar. Mientras la soltera quedó encantada con la elección de su cita, el participante no sintió un flechazo a primera vista.

«A mí se me ha parecido más a Álex de La Naranja Mecánica, diverso como a mí me gustan», comentó ella. «No es el tipo de chica que me suele gustar, me llama la atención gente más alternativa», dijo él. Posteriormente, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante para conocerse mejor.

Así pues, y con el objetivo de romper el hielo, ambos comenzaron hablando de curiosidades sobre la futura profesión de Joan. Un intercambio de palabras donde la conexión entre los solteros era más que evidente. «Yo creo que le he gustado porque hemos hablado de planes que podemos hacer en una cita y en la mirada también se notaba un poco», señaló ella.

Joan es estudiante de biología con mucha curiosidad por los dinosaurios y el arte 🦕 Su pareja es Vic, una estudiante de periodismo y humanidades que para enamorarla tiene que tener un «puntillo raro» 🤨@firstdates_tv en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/jau8y6bEFZ — mitele plus (@miteleplus) June 4, 2024

Joan en First Dates: «No era lo que me esperaba, pero era lo que me gusta»

La velada fue transcurriendo a las mil maravillas. Por ello, y lejos de ocultarlo, los solteros hablaron de sus gustos sexuales. Por su parte, Vic confesó que le encantan los hombres maquillados. Un requisito que Joan cumplía a la perfección. «Pues aquí lo tienes», le respondió el soltero.

«No era lo que me esperaba, pero era lo que me gusta», señaló el joven. Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. Vic y Joan estaban encantados el uno con el otro, por lo que decidieron marcharse del programa juntos. Eso sí, antes de irse, la soltera dejó claro que Joan no se parecía nada al actor Timothée Chalamet. Por el contrario, la comensal afirmó que su cita era mucho más atractivo.