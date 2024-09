Para bien o para mal, está claro que las emociones están garantizadas en First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido, con el paso de los años, en una de las apuestas favoritas de muchas personas a la hora de encontrar el amor. Pues, tras muchos intentos, en ocasiones solamente es necesario salir de la zona de confort y dejarlo todo en manos del equipo de Cuatro y su especializado test de compatibilidad. Pues, los participantes que se animan a vivir la experiencia tienen que responder a un cuestionario donde hablan de sus gustos, aficiones, hobbies y prototipo de persona perfecta, entre otros aspectos. Por ello, comensales como Josema, un colombiano de 27 años, no han querido dejar pasar esta oportunidad.

En el ámbito amoroso no ha tenido mucha suerte. Siempre ha sido de los que lo apuestan todo por su pareja. De hecho, llegó a cruzar el charco por uno de sus ex novios, pero el final no fue el deseado. «Decidimos abrir la relación y fue el error más grande», contaba. Por ello, ahora, Josema ha acudido al programa con el objetivo de encontrar a un chico con el que conectar en todos los aspectos. «Que tenga barba y mucho sentido del humor», dijo en su presentación. Por ello, el equipo del programa le presentó a Samir, un abogado venezolano de 26 años, que se convertiría en su cita.

Samir explicó en su presentación que ligaba mucho a través de las aplicaciones, pero que su objetivo nunca era encontrar el amor estable. «Me gustó, es un chico muy guapo. Su barba, sus ojos, su elegancia… tiene buen porte», opinó Josema al ver a su cita. Sin embargo, y desafortunadamente, su primera impresión no era recíproca.

«Lo vi de perfil y dije ‘es guapo’. Pero cuando lo vi de cerca, me retracté, no compaginamos bien. No es mi prototipo de chico», sentenciaba Samir desde el primer momento. A pesar de ello, ambos participantes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. Asimismo, Carlos Sobera acompañó a la pareja de solteros hasta la mesa del restaurante para que pudiesen comenzar a disfrutar de su cita.

Fue entonces cuando los solteros comenzaron a hablar de sus respectivas profesiones. «Tiene pinta de abogado, le da ese aire de serio, analítico, objetivo… cualidades bastantes buenas», dijo Josema. Por su parte, el colombiano contaba que trabajaba de camarero, pero que también estaba inmerso en el mundo de la repostería.

«Hago tartas de cumpleaños para perros», confesaba. Una labor que a Samir le pareció «maravillosa porque los perros son ángeles y se merecen todo». Posteriormente, Josema le preguntó a su cita cuál era su filosofía de vida. Un tema con el que el soltero se mostró muy serio. Pues, cree que existe un ser superior que es energía, pero no practica ninguna religión. «Ambos puntos de vista son respetables, pero yo tengo mi propio concepto», señaló respecto a que su familia era tanto musulmana como católica.

Josema, por su parte, le explicó que estuvo en un seminario estudiando, por lo que su concepto de Dios era muy personal. «Sé que existe y le hablo y le cuento y sé que me escucha», confesaba. Luego, ambos participantes se dispusieron a hablar de su pasado amoroso.

Josema a su cita de First Dates: «¿Clasifico o no clasifico? Dímelo porque sino me voy»

De esta manera, Josema le contó que llevaba soltero casi un año. Por su parte, Samir le dijo que nunca había tenido pareja. Una confesión que dejó sin palabras al colombiano. «No he tenido suerte, no he coincidido con la persona correcta», señaló el venezolano. «¿Clasifico o no clasifico? Dímelo porque sino me voy», le dijo Josema con humor.

Ante ello, Samir respondió afirmativamente. Pero, el soltero no estaba siendo sincero con su cita. «Es muy guapo, pero no es mi prototipo», confesaba en uno de los totales de First Dates. Josema se estaba ilusionando mucho con Samir, por lo que en la decisión final lo tuvo claro.

«Sí, tendría una noche de sexo contigo», admitió a su cita. Pero, lo que jamás se imaginó fue que Samir no le respondería lo mismo. «No tendría una noche de sexo contigo porque no me das el morbo que busco en un hombre», concluía. Un rechazo con el que dejaba al colombiano de piedra.