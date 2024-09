‘First Dates’: un soltero, perplejo al descubrir que su cita es abuela

Encontrar el amor no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo posible por ayudar a sus participantes a cumplir su objetivo. Pues, el popular programa de Cuatro se ha convertido en la última sensación entre los solteros de nuestro país debido a que les permite conocer a su pareja ideal tras haberse sometido a un test de compatibilidad. De esta manera, y con el objetivo de vivir la experiencia de primera mano, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a participantes como Esmeralda, una mujer que a sus 45 años que ya puede decir con orgullo que es abuela. «Tengo una nieta de dos años y medio, que me tiene enamorada», le dijo a Carlos Sobera, quien fue el encargado de recibirla.

Esmeralda fue la primera en llegar al local del amor, por lo que pasó sus primeros minutos hablando con el presentador del formato. De esta manera, la comensal le contó que se consideraba una persona sincera, cariñosa, atenta, detallista y «buena persona». Asimismo, y aunque en el amor no ha tenido suerte, no se ha cerrado a querer conocer a nuevas personas. «A parte de mi marido, casi todos tenían una doble vida», contó con pesar. Una serie de vivencias que le han ayudado a saber lo que quiere y lo que no. De hecho, tiene muy claro que le gustaría conocer a un hombre alto, tatuado y con pinta de malote. «Pero, que no lo sea, que sea un primor», matizó.

Posteriormente, llegó Carlos, su cita. El soltero se presentó en el formato señalando que tiene un lema en su vida: «Conóceme y no te arrepentirás». Carlos Sobera fue el encargado de recibirlo en la puerta del local. Por ello, y al verlo tan corpulento, le pidió que sacara músculo. El soltero hizo caso al vasco y demostró lo mucho que trabaja su cuerpo. Por lo tanto, cuando llegó el momento de presentarlo ante Esmeralda, lo presentó como «Carlos, el mazado».

La pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Unos primeros minutos donde ambos sintieron atracción física por el otro. Esmeralda le contó que vivía en Toledo y trabajaba de camarera y en una empresa de logística de reparto. Carlos, por su parte, le dijo que era de Valencia y trabaja como director de seguridad.

El participante le contó que su relación más larga duró cinco años, que trabaja en el mundo de la noche y que está cansado de rollos de un solo encuentro. Asimismo, tiene muy claro que no quiere ser padre. Pero, lo que lo dejó estupefacto fue el saber que su cita tenía dos hijos y que ya era abuela. «Ya quisieran estar muchas de 20 como ella siendo abuela», afirmó.

La decisión final de First Dates

La soltera le contó a su cita que estaba divorciada y que, desde entonces, no había logrado encontrar a un hombre serio. Todas las posible relaciones que había tenido han acabado por mentiras, infidelidades o dobles vidas. Por ello, tiene claro que solo dejará entrar en su corazón a un hombre que la respete.

Ambos participantes dejaron claro, en todo momento, que tenían mucha conexión. A nivel de gustos y aficiones, los solteros coincidieron en todo momento. Por ello, y sin pensarlo demasiado, estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita fuera de First Dates.