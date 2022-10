‘First Dates’: un soltero desvela cuál es el secreto para seguir viviendo con su exmujer

El pasado jueves 27 de octubre fuimos testigos de una nueva entrega del programa de citas líder de la parrilla televisiva española, First Dates. Un encuentro donde pudimos conocer a comensales como Josele y Mari Carmen, quienes conectaron desde el primer instante.

Josele, de 53 años, ha confesado que le llaman “el peligroso” porque está soltero y no tiene que dar explicaciones a nadie. Su cita fue Mari Carmen, que no tuvo una muy buena impresión de él, al menos físicamente. “No le vamos a hacer ascos”, declaró la soltera.

Nuevas citas comienzan en @cuatro ¿Encontrarán el amor esta noche? Os leemos en el hashtag #FirstDates27O ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/5fszE9dAA6 — First Dates (@firstdates_tv) October 27, 2022

Durante la velada, y a pesar de los pensamientos previos, Mari Carmen se dio cuenta de que tenía más cosas en común con Josele de las que pensaba. Los dos son padres de dos hijos de más de veinte años, han trabajado en los Juzgados, tienen la misma edad, y les gusta vivir experiencias nuevas. Sin embargo, lo que rompió los esquemas de la comensal fue una de las confesiones de su cita con respecto a su expareja.

Al parecer, el soltero le ha querido dejar claro que comparte piso con sus hijas y su exmujer. Una confesión que pilló a Mari Carmen por sorpresa, especialmente, si hace 4 años que se ha separado. Al ver su reacción, le ha explicado que su situación económica no le permite tener un piso para él solo, sobre todo, en Madrid.

Por ello, y aunque no sea la situación perfecta en la que le gustaría vivir, Josele tiene claro que la fórmula para vivir con tu ex es “tener paciencia”. Pero, la intimidad para la soltera es algo clave, aspecto que hizo saber. “A su casa no podemos ir y en la mía está mi hija, ¿Qué hago? ¿Le pongo horarios a mi hija?”, señaló.

A pesar de todo, en la decisión final de First Dates ambos comensales lo tuvieron claro. Fueron muchos los puntos en común que compartían como para no intentarlo, al menos con una segunda cita. Una postura con la que estuvieron de acuerdo y con la que abandonaron felizmente el restaurante de Cuatro.