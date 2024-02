‘First Dates’: una soltera para los pies a su cita por sus insistentes preguntas sobre sexo

Las emociones continúan en First Dates. El popular show de citas se ha convertido en todo un acierto por parte de Cuatro, pues, a pesar de llevar años en la cadena, sigue siendo una de las emisiones más vistas del día en la parrilla televisiva. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que se animen a probar suerte.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad ver la segunda cita de Manuela. La limpiadora de Sevilla regresó al programa tras haber tenido una mala experiencia en el mismo hace un año. Por ello, y sin ganas de perder la ilusión por el amor, volvió para ver que le deparaba el equipo en su segundo encuentro.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro y SEGUNDA OPCIÓN en su franja (8,4% y 1.158.000) 💘 VUELVE a superar a su competidor 💘 Crece al 9,7% en Target Comercial pic.twitter.com/VqaOMXHPKw — Mediaset España (@mediasetcom) February 2, 2024

Su cita fue José, un taxista jubilado de Sevilla. La primera impresión de ambos no fue la más acertada, pues ninguno de los dos quedó satisfecho con la elección del equipo de First Dates. «Este hombre es muy poquita cosa», dijo la soltera. A pesar de ello, ambos pasaron a la mesa para conocerse mejor y descubrir cuáles eran sus puntos en común.

Pero, a pesar de sus intentos por darle una segunda oportunidad, Manuela quedaba cada vez más insatisfecha con su cita. Pues, la cosa fue de mal en peor al descubrir que el soltero era mayor que ella y de pueblo. «Necesito a un hombre que sea un poquito más joven que yo o que esté igual de bueno que yo», afirmó a las cámaras del show de citas.

Por su parte, José señaló que esperaba a alguien más joven como pareja. «Este hombre no habla nada», dijo la comensal al ver que su acompañante permanecía callado durante toda la velada. Ante ello, el soltero alegó ser una persona muy tímida. Pero, esta característica no la demostró cuando le preguntó por sus gustos sexuales. ¡Esto es lo que sucedió!

José, a sus 77 años, espanta a su cita de #FirstDates5F hablando de sexo: «Esas cosas no se preguntan» https://t.co/IhQeBRpvig — First Dates (@firstdates_tv) February 5, 2024

José, comensal de First Dates, muy interesado por las preferencias sexuales de Manuela

«Ha pasado tanto tiempo que ya ni me acuerdo», respondió la soltera con humor para evitar el tema. Sin embargo, el soltero continuó con su insistencia sin ningún tipo de reparos. «Esas cosas no se preguntan y menos en una primera cita», le cortó al jubilado. Pero, el rechazo de la soltera no impidió que José continuase hablando de sexo.

«Hay que darle ánimo todos los días. Aunque tenga una edad, yo todavía hago algo», señaló entre risas el soltero. Al concluir la cita, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. Manuela explicó que tendría una amistad con él, pero no una relación sentimental. Por su parte, el jubilado estuvo de acuerdo en no tener una segunda cita.