Una soltera de ‘First Dates’ lo confiesa: «Soy heterosexual pero me dan asco los hombres»

La semana continúa en la parrilla televisiva española y en Cuatro lo hacen con uno de sus indispensables: First Dates. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, continúa ayudando a los solteros de nuestro país a encontrar a su pareja perfecta. Para ello, la organización del programa le propone a los participantes realizar un test donde tienen que responder a una serie de cuestiones relacionadas con sus gustos, aficiones o prototipo de pareja. De esta manera, las dos personas más compatibles vivirán una cita en el icónico local del programa. Una aventura televisiva que participantes como Valentina, una joven italiana de 25 años, no han querido perderse.

Residente en Cádiz, la soltera no dejó indiferente a nadie con su presentación. «Soy heterosexual, pero los hombres me dan asco», afirmó. La participante le contó a Sobera que, aunque le gustan los hombres, son «el principal problema para las mujeres en el mundo». Asimismo, la joven se presentó como una mujer feminista y muy exigente que quiere tener de pareja a alguien con «sanidad mental y madurez emocional». Fue entonces cuando, minutos después, la organización del programa le presentó a Miguel, un guía turístico de 32 años de Jerez. Ajeno a las opiniones de la soltera sobre el género masculino, el chico no dudó en alabar a su cita. «Está guay», afirmó.

La pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, ambos participantes comenzaron a hablar de diversos temas para descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Pero, en un momento determinado de la velada, Miguel olvidó el nombre de su cita y la llamó Martina. Un desliz que la soltera no pasó desapercibido.

Ambos coincidieron en su pasión por el flamenco y la naturaleza. Pero, las discrepancias comenzaron cuando salieron a la luz temas como la política. Así pues, mientras Miguel confesaba que no le interesaba nada ese ámbito, Valentina se mostró muy tajante. «Tú vives en un lugar donde las decisiones políticas afectan tu vida», le dijo.

Valentina en First Dates sobre sus ideas de cara al futuro: «Ni casamiento ni hijos»

Por otro lado, sus visiones de cara al futuro tampoco eran similares. Miguel confesó que le gustaría formar su propia familia y tener hijos. Un dato que espantó por completo a la italiana. «Ni casamiento ni hijos», sentenció. Una serie de situaciones que provocaron que ambos lo tuvieran muy claro en la decisión final de First Dates.

«No tendría una segunda cita con Miguel porque me ha faltado algo, mariposas, química», comentó Valentina. Un rechazo a querer seguir conociendo al joven que fue correspondido. «Me lo he pasado del carajo, eres una tía gloria bendita, pero también me ha faltado algo», le respondió él. Unas palabras con las que cerraban la puerta a una relación sentimental de cara al futuro, pero dejaban abierta la de una posible amistad.