‘First Dates’: una soltera deja impactada a su cita por una inesperada propuesta

El pasado lunes 15 de enero First Dates regresó al prime time de Cuatro y lo hizo de la mano de sus nuevos solteros. El popular show de citas presentado por Carlos Sobera tuvo la oportunidad de conocer a comensales como Carmen, de 50 años.

La soltera llegó al restaurante de Cuatro y fue el presentador del formato el encargado de recibirla. Allí, la comensal le explicó que solo ha salido con una mujer en toda su vida. Eso sí, cuando le contó a su madre que era lesbiana, la cosa no salió tan bien. «Al decirle a mi madre que me gustaban las mujeres… se montó un marrón», señaló.

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates15E en directo en @cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/6enmQWBhcr — First Dates (@firstdates_tv) January 15, 2024

Fue entonces cuando Carmen conoció a su cita, Dary, una colombiana de 46 años que llegó con una flor en mano. «Bonita, un color de ojos muy lindo» aseguraba Dary al ver a su acompañante. Posteriormente, la pareja pasó hasta la mesa, momento en el que comenzaron a conocerse mejor.

De esta manera, Carmen descubrió que a su acompañante le encanta dibujar. «Me gusta dibujar, hago desnudos de mujeres» señalaba Dary. Pero, lo que jamás vio venir la soltera fue la propuesta que le lanzaría la colombiana. «A ver si de pronto te puedo dibujar», dejó caer.

«A Carmen la describiría jovial, entusiasta, alegre, explosiva, dinámica y apetecible», dijo Dary. Al final, en la decisión final de First Dates, la colombiana no dudó en expresar lo que sentía. «Parece femenina, tendría que verla en la cama», expresó sin tapujos. Por su parte, Carmen no estaba dispuesta a seguir conociendo a su cita. «Es muy masculina, mi tipo de chica no es así», sentenció.