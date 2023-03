‘First Dates’: Sara, en shock ante la inesperada pregunta de su cita

Como ya es habitual en el prime time de Cuatro, First Dates regresó a la parrilla televisiva para ofrecer a los espectadores un nuevo programa del show de citas. Un encuentro donde una de las parejas que acapararon todas las miradas fue la formada por Sara y Manel.

El soltero se presentó en el restaurante señalando que no busca pareja, pero que no pierde la esperanza de que aparezca el amor de su vida. “Me gusta la belleza de una mujer fémina”, comentó. Su cita fue Sara, una mujer que no le gusta el deporte, pero que ha conseguido fijar una ruta en su vida como entrenadora de gimnasio.

Sara se pierde ante la teoría del poder de tres de su cita en #FirstDates: “Es la fusión de los cuerpos” https://t.co/0tRlkvc6rZ — Cuatro (@cuatro) March 23, 2023

Manel es nutricionista y chofer profesional, por lo que saber que su cita era también una apasionada del fitness le ha gustado mucho. Por su parte, el comensal le comentó que cuida mucho su alimentación porque con 20 años sufrió un infarto y le detectaron un cáncer con el que le daban 6 años de vida. Desde entonces, ha perdido 105 kilos.

Aunque Sara estaba completamente sorprendida por su historia de superación, la forma que tenía Manel de tratarla no le convenció demasiado. Pues, la soltera creía que no era natural y traía muchas cosas aprendidas de casa. Sin embargo, lo que no vio venir fue la siguiente pregunta de su cita. “¿Eres tricolor?”, le preguntó.

Ante su reacción, Manel le dijo que las personas muy meticulosas y ordenadas suelen tener tres colores favoritos para “llevar puesto, para la casa y para el coche”. Sin embargo, Sara ha roto su teoría por completo y le ha contestado que a ella le gustaba “vestir de rojo, mi coche es rojo y mis sábanas también son rojas”.

El comensal le ha explicado que cree mucho en el poder de tres. “Soy un poco místico”, declaró. Una serie de declaraciones que sirvieron para despertar el aburrimiento en Sara. La mujer estaba buscando un hombre alegre, divertido y que no esté sumido en ningún tipo de teoría conspiradora.

Debido a ello, en la decisión final de First Dates, la soltera le explicó que le parecía una persona muy educada, pero que no era lo que estaba buscando. Unas palabras a las que agregó que necesitaba a alguien con “más sangre”.