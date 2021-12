Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Rocío y Adrián, quienes tuvieron un gran debate sobre la alimentación.

«Me definiría como una mujer rara porque soy vegana y no me gusta la gente, me agobia mucho. Muchas personas, los gritos, todos juntos…», le comentó Rocío a Carlos Sobera nada más llegar al restaurante de Cuatro. «Mi abuela me ha dicho que para qué vengo al programa, que con lo insoportable que soy nadie se va a enamorar de mí», añadió la comensal.

Eso sí, la profesora acudió al restaurante con solo dos requisitos. «Que le gusten los animales. Y si encima es vegano…», declaró. Su cita de la noche fue Adrián, quien para mala suerte de la comensal, era completamente opuesto en todo a Rocío.

#TúTambién hiciste un cambio de sentido de lo más brusco cuando ibas paseando con tu crush y viste que tus padres venían de frente 😬 ¡Abrimos las puertas de #FirstDates14D! ❤ https://t.co/x6Ibzapq4Z pic.twitter.com/rZAz8DZHAC — First Dates (@firstdates_tv) December 14, 2021

«Soy muy social y me gusta salir con gente, pero, a la vez, creo que lo peor que tiene este planeta son las personas», explicó el joven. Pero, antes sus palabras, Carlos Sobera solamente quería saber si cumplía o no los dos requisitos de Rocío, por lo que se lo preguntó sin tapujos. «Sí que me gustan los animales, pero no soy vegano», agregó el madrileño. Al escucharle, la profesora comentó: «Se me fue la ilusión».

Y es que, que Adrián no cumpliese sus dos requisitos fue lo único que le desagradaba a Rocío de su cita, ya que por lo demás estaba encantada. Por ello, le preguntó si había alguna posibilidad de que cambiase de idea y de dieta. «¿Te podrías hacer vegano?», cuestionó la joven. Pero el madrileño fue muy claro en su respuesta: «No es algo que me plantee».

Ante sus palabras, Rocío se mostró muy sorprendida. «Nunca me habían dicho un no rotundo y más cuando le gustan los animales», confesó.»Lo respeto mucho y estoy a favor de la gente que lo hace. Respeto y entiendo sus motivos, pero creo que en una dieta tiene que haber de todo», reconoció Adrián. «Es una pena que sea tan guapo y no sea vegano», añadió ella.

Pero, eso no fue todo, y es que el comentario que dejó sin palabras al joven fue: «Me preocupo más por los animales que por las personas, y me comería antes a una persona que a un animal». Unas palabras que dejaron a Adrián estupefacto.

Al final de la noche, en la decisión final Rocío no quiso tener una segunda cita con Adrián «como pareja porque no tenemos muchas cosas en común, pero es muy guapo». Por su parte, el madrileño tampoco quiso volver a quedar con la profesora. «No nos veo a largo plazo», declaró. Palabras con las que concluyeron su paso por ‘First Dates’.