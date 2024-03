‘First Dates’: un reconocido influencer llega al restaurante y su cita no tarda en criticarlo

Desde que aterrizó en la parrilla televisiva española, allá por el 2016, se ha convertido en uno de los formatos más vistos por la audiencia. Un hito que no ha cambiado hasta la fecha y que ha hecho de First Dates uno de los shows estrella de Cuatro.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteros tan peculiares como Alejandro, un joven gaditano de 18 años. El comensal llegó al restaurante del amor con muchas ganas de encontrar a su pareja ideal. Todo ello mientras confesaba su amor incondicional por Rosalía. «Quiero más a Rosalía que a mi madre», dijo en su presentación.

💘 ‘First Dates’, LO MÁS VISTO DE @cuatro con +3,3M de espectadores únicos (8,6% y 1.162.000) 💘 Es SEGUNDA OPCION en su franja y vuelve a SUPERAR a su competidor en 2,3 puntos pic.twitter.com/8dVtbabMJW — Mediaset España (@mediasetcom) March 7, 2024

El soltero anda en la búsqueda de un chico tranquilo, dominable y fan de Rosalía. «Si permito que me dominen es en la cama, en mi vida cotidiana no. Las riendas las llevo yo», señaló. Su cita fue Adrián, un influencer madrileño de 18 años, afincado en Málaga. Su rostro saltó a la fama por su gran parecido con Marc Cucurella, un conocido jugador de fútbol de la Premier League. «Le hice una canción y me hice viral», explicó.

Nada más llegar al restaurante, el joven se quedó sin palabras al ver como Alejandro lo recibía bailando al ritmo de Chanel y su SloMo. «Me ha sorprendido bastante. Su baile ha sido un poco…pero bueno ha estado bien», comentó el soltero. Fue tras esta presentación que el joven se percató de que su acompañante era un influencer.

«Yo te conozco de TikTok, eres Cucurella», afirmó. «Pensaba que era la última persona que me iba a tocar», insistía. «Me piden por la calle que cante Cucurella», contaba el creador de contenidos, por su parte. Tras ello, la pareja pasó a la mesa para conocerse mejor y descubrir qué puntos compartían en común y cuáles no. «No tiene ni dos neuronas porque el chiste estaba a huevo», dijo el gaditano cuando su cita no comprendió su chiste.

Adrián le explicó que estaba estudiando para ser profesor de geografía. Debido a ello, Alejandro le contó que quería ser periodista en televisión. «¿Un profesor de geografía con una periodista? No, yo necesito un actor, un cantante o un torero», comentó Alejandro.

La velada fue transcurriendo, pero la pareja de solteros dejaba claro que la chispa entre ellos era totalmente inexistente. De hecho, y aunque admitió ser fan de Rosalía, Adrián confesaba que prefería a Ana Mena o a Chanel. «Rosalía es la número 1 en el mundo. Chanel es muy buena, pero no está a esos niveles», aseguraba el gaditano.

Al final, y antes de concluir la cita, Adrián sorprendió a su acompañante cantando la canción que había alzado su fama. Pero, lejos de quedar encantado con el detalle, Alejandro se mostró tajante. «No me gusta que tenga más protagonismo que yo. Si él piensa que tiene voz…yo no lo creo», aseveraba Alejandro. Así pues, en la decisión final de First Dates, Alejandro rechazó al soltero porque «eran demasiado parecidos».