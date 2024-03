Si hay algo que nos ha dejado claro First Dates con el paso de los años es que nunca dejará de sorprendernos. El popular show de citas a ciegas de Cuatro se ha convertido, poco a poco, en uno de los grandes indispensables de la cadena. Una trayectoria televisiva a la que cada vez se unen más espectadores y nuevos solteros.

De esta manera, el pasado miércoles 6 de marzo la audiencia pudo ser testigo de un hecho poco común. Según la normativa del programa, las citas tienen que estar compuestas por dos personas solteras, las cuales se conocerán en un encuentro que tendrá lugar en el restaurante del amor. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió durante la cita entre Cristóbal y Rosa.

Cristóbal, un soltero de 58 años, llegó a First Dates medio obligado por dos amigos. Manolo y Aixa, sus amistades, lo apuntaron al casting en tono de broma. Pero, cuando se pudo dar cuenta, acabó al lado de Carlos Sobera. Por ello, y lejos de dejarlo solo, la pareja lo acompañó a su cita para que conociese a su candidata.

Así pues, en una sala con visionado a parte, Manolo y Aixa fueron testigos de cómo iba marchando la cita del comensal. Cristóbal afirmó ser un hombre un poco exigente a la hora de encontrar a una mujer. Pero, tal parece que Rosa, su cita, sí llamó su atención.

Los amigos del soltero también aprobaron a la comensal, quedándose sin palabras al saber que tenía casi 60 años. «La verdad es que está espectacular. Sinceramente, he alucinado. Está claro que se cuida, igual que él, que es ‘don cremitas’», comentaron con humor.

Cristóbal en First Dates: «Mi perilla no me la va a quitar nadie»

Al principio de la velada, el soltero pareció encantado con Rosa. Sin embargo, ello no pudo decir lo mismo. El motivo del descontento de la soltera se debió, entre otras cosas, a la perilla de Cristóbal. «Me gustan afeitados. Hoy en día todos los chicos vais con barba. No soporto las barbas», le explicó. Un comentario que provocó que el comensal se pusiese un poco a la defensiva.

«Mi perilla no me la va a quitar nadie», dijo él sin miramientos. A pesar de este pequeño desencuentro, la velada fue transcurriendo a la perfección. Sin embargo, las primeras diferencias salieron a la luz cuando hablaron de sus gustos por el baile. Pues, mientras él se declaraba como un hombre salsero, a ella le iban más las sardanas.

Una situación que provocó que los amigos de él llegasen a la conclusión de que no habría mucho futuro entre Cristóbal y Rosa, y no se equivocaron. Al concluir la cita, la pareja de solteros coincidió en que no había ningún tipo de complicidad entre ambos.