Si hablamos de programas icónicos de la parrilla televisiva española, First Dates encabezaría los primeros puestos de la lista. El popular show de citas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en uno de los grandes indispensables de Cuatro, y no es para menos.

Desde que aterrizó por primera vez el pasado año 2016, muchos son los momentos y citas que han quedado grabadas en las retinas del espectador. Pero, lo que sin duda nadie olvida es la legendaria frase de la voz en off al principio del programa.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates23N en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6Ibzapq4Z pic.twitter.com/8lZL5AwCCC — First Dates (@firstdates_tv) November 23, 2022

«¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?», suele decir cada día. Pero, ¿quién es la persona que se oculta tras está voz en off? Se llama Richard Pena y es un barcelonés que cuenta con una amplia andadura en el mundo de la televisión.

Pena no solo ha dado su voz para First Dates, también ha trabajado en el departamento de casting para seleccionar a las parejas, en el de guion o en los programas especiales de Mtmad, First Dates Lessons. Además, ha formado parte del elenco de varias producciones españolas.

Como actor, Richard Pena dio vida al malvado Lewis Wilder en El secreto de Puente Viejo. Asimismo, también trabajó en Gym Tony, de Cuatro, y en Amar es para siempre, de Antena 3. Todo ello sumado a su actuación en largometrajes como Perdiendo el norte y Cuerpo de élite. Además, en su palmarés cuenta con el premio a la Mejor Interpretación en el segundo Festival de Cine Internacional AIFF de Madrid, por el corto Degenerados.