‘First Dates’: Paula, en shock al descubrir la historia de los tatuajes de su cita

Si por algo destaca First Dates es por sus solteros peculiares o por sus historias plagadas de casualidades o cosas curiosas. Pero, a veces, lo sencillo y normal también hace triunfar en el amor y el programa de la pasada noche fue ejemplo de ello.

Paula fue la chica que cruzó las puertas del restaurante más famoso de la televisión. Admitía ser una chica bastante normal y llevar una vida bastante normal. Aún así contaba que le gustaba estar haciendo cosas todo el rato. En el amor busca una relación cerrada y con la que hacer planes de futuro. Su chico ideal es alguien activo, divertido y con ganas de hacer cosas.

Su cita fue Max. Él se definía como “un tipo adictivo que se engancha rápidamente a las cosas que le gustan y deja lo anterior”. A pesar de haber estado bastante perdido, dice haberse centrado. Ha visto a Paula como una chica “muy fina” algo a lo que no está acostumbrado pero que no la disgustado. Ya en la mesa le ha preguntado a la chica si tendría algún problema con estar con alguien muy diferente a ella, refiriéndose claramente a él por su aspecto físico. Ella ha respondido un “siempre he estado con chicos como yo, muy normalitos” pero que no se cerraba a conocer a otras personas. De hecho, ha dicho que le gustaba hablar con gente diferente a ella.

Max destaca por sus tatuajes y por su pelo teñido de blanco. El tatuaje que más llama la atención del chico es uno que dice “familia” y que lleva encima de la ceja. Y, precisamente por él, le ha preguntado Paula. El chico le ha contado que la familia es muy importante para él y que es adoptado. Originalmente viene de Ucrania y su madre biológica no se pudo hacer cargo de él, por eso le dejó en un centro del que apenas tiene recuerdos porque era muy pequeño.

A la chica le ha ido ganando poco a poco mientras él iba dejando de lado su timidez. A la pareja le ha tocado ir al reservado y allí les han ofrecido un chupito. Max ha sorprendido a Paula pidiéndole que lo probara antes para saber si tenía alcohol, ya que tomaba una medicación que le impedía beber. Esta ha querido saber el motivo y su cita le ha confesado que sufría de ansiedad y la medicación le ayudaba a centrarse y a calmar sus nervios. Gracias a ella dejó de pasarlo tan mal y ha podido encontrar su camino.

A pesar de las diferencias, ambos al final se han gustado y han decidido tener una segunda cita. Paula le ha confesado a Max que su estética le había chocado bastante pero que al conocerle le ha parecido “un chico muy guay” y le ha generado curiosidad.