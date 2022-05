‘First Dates’ | Patricia consigue asustar a su cita: «Todo en mi vida es dramático»

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, ‘First Dates’ se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando. El pasado jueves 26 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega donde, a su vez, descubrimos la historia de nuevos comensales como es el caso de Luca y Patricia.

Su cita comenzó con buen pie, ya que los dos tenían mucha ilusión pero, sobre todo, mucha atracción física. A pesar de todo, conforme pasaban los minutos, parece que las cosas no iban encajando. Es más, Luca no tardó en reconocer al equipo del programa que se había asustado al descubrir que la vida de su cita estaba repleta de dramas.

Patricia, que lleva casi 10 años en el mundo del modelaje, deja claro que tiene ganas de enamorarse puesto que, aunque ha tenido relaciones, nunca ha sentido algo por alguien. Luca, por su parte, reconoce que le encanta componer canciones. El joven llegó a ‘First Dates’ con un look que dejó sin palabras a la comensal: “Nunca había visto a alguien tan elegante y con esos estampados”, reconoció.

Durante la cena, a pesar de que intentaron por todos los medios de encontrar diversos nexos en común, han logrado todo lo contrario. Luca al principio se mostró ilusionado con la cita, contando a Patricia varias cuestiones de su vida. Ella, aunque lo intentó, no terminó de entenderle. Desde luego que, entre los dos, no ha surgido ningún tipo de química.

Algo que se ha formalizado posteriormente, cuando ella confesó que escribía un blog y que todo lo que había en él son cuestiones tristes. “Todo en mi vida es dramático”, afirmó Patricia, algo que provocó que el rostro de Luca se transformase por momentos. Y es que si hay algo que el comensal dejó claro, desde un primer instante, es que quería a su lado a una persona alegre y llena de vida.

En el caso de Patricia, ella siempre ve el lado negativo de las cosas. Algo que ha asustado muchísimo a Luca. Como era de esperar, en la decisión final de ‘First Dates’ no hubo sorpresas. Patricia no quiso tener una segunda cita con él, y él estuvo de acuerdo: “Voy a buscar a alguien más alegre”. ¡El amor no triunfó en esta ocasión!