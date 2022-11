‘First Dates’: Nuria confiesa su curiosa técnica para compaginar a sus amantes

El pasado miércoles 9 de noviembre First Dates regresó a Cuatro para presentar a los espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde pudimos conocer a parejas como la formada por Nuria y Miki, dos jóvenes que ansían encontrar a su amor ideal.

Nuria, una mujer reivindicativa y feminista, ha llegado al restaurante de First Dates con las ideas muy claras. La comensal aseguró que no podría estar con alguien machista, con un militar, un policía o alguien que apoyara el maltrato animal. Por ello, el alivio al saber que Miki, su cita, era médico, no pudo ser mayor.

El joven de 28 años le ha explicado a Nuria que está haciendo una especialidad en radiología, un dato que a la comensal le ha parecido muy «sexy». A lo largo de la velada todo parecía ir bastante bien entre los solteros, pero los puntos de la discordia llegaron cuando abordaron el tema de las relaciones pasadas.

El médico le explicó que ha tenido dos noviazgos largos, uno de cuatro años y otro, de cinco. Además, le confesó que le gustaría tener una relación abierta para probar otra manera de relacionarse con sus parejas y ver si a la tercera va la vencida. Por su parte, Nuria no lo tuvo tan claro. Y es que, la comensal señaló que tener una relación abierta sería lo ideal, pero que sus celos la superarían.

Respecto a sus relaciones pasadas, Nuria le explicó a Miki que estuvo once años saliendo con el mismo chico y que cuando lo dejó, se liberó por completo. “No paré. Me llegué a hacer una agenda porque llegaba a quedar con tres en un mismo día; uno por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche”, declaró ante la atenta mirada del joven. “En Google Maps me ponía la inicial de cada uno”, añadió entre risas.