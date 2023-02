Si encontrar el amor ya de por sí es difícil, imagínate tratar de encontrarlo mientras tu cita te está contando cual fue tu peor borrachera en la que acabó vomitándolo todo. Pues eso le ha pasado a Noelia quién se presentó al programa First Dates y acabó pidiéndole a Alejandro que se callara para poder comer tranquila.

Alejandro se presentó al programa con muchas ganas de encontrar el amor, es un apasionado de la lectura, la escritura y del cine, ha confesado que le encanta montar sus propias películas para escapar del mundo real. Busca una persona que tenga muchos temas de conversación y con quien pueda viajar.

Noelia, víctima de la cita más escatológica de ‘First Dates’: “No me cuentes eso, estoy comiendo” 🤢 #FirstDates7F https://t.co/t1WMarliEx — First Dates (@firstdates_tv) February 8, 2023

Noelia por su parte es una adicta al maquillaje, a la ropa extrovertida y si es con estampados psicodélicos mucho mejor, esta afición le llega desde que se comenzó a encontrar bien con su cuerpo. Al conocer el nombre de su cita se ponía un poco nerviosa pues las anteriores parejas que se habían llamado así no habían sido del todo buenas, sin embargo, los dos tienen en común el haber pasado por situaciones muy complicadas durante su etapa en el colegio y ahora han decidido hacerle frente y luchar contra este tipo de injusticias.

Cuando Alejandro se enteraba de la edad de su cita le comentaba que estaba en el mejor momento y que saldría de fiesta todos los días, entonces, ella le contestaba que no pues no tenía muchos amigos aunque los que tenía eran muy buenos. Por otro lado está Alejandro quién contaba que las solía liar mucho cuando se iba por ahí con sus amigos.

Mientras los dos comían en First Dates, este comenzaba a contarle una experiencia que había tenido en una de sus muchas salidas, dónde acabó vomitando en una pared y luego le entraron unos retortijones enormes y claro en el campo no había baño, dejando el final a la imaginación de ella. “Tío no me cuentes esas cosas que estoy comiendo”, pero a él le daba igual y terminó su anécdota diciendo: “Te resumo, yo iba de blanco y acabé marrón”, aclaraba.