‘First Dates’: Marta rechaza seguir conociendo al doble de Santiago Abascal por este curioso motivo

First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito sigue cosechando en Cuatro. Cada noche, tenemos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que acuden al restaurante con ganas de conocer a su media naranja. El pasado martes 13 de diciembre pudimos conocer a Marta.

Se trata de una comensal que le encanta la moda, pero también dar algún que otro consejo financiero. A pesar de todo, lo cierto es que su profesión es ser detective privado. Aunque no busca un hombre para casarse sino para disfrutar de la vida, lo cierto es que no le vale cualquiera. Y así se lo hizo saber a Carlos Sobera: “Tiene que ser con un sueldo de 3.000€ para arriba”.

Su cita para esa noche era Daniel, que también era detective privado. En esa primera toma de contacto con Marta, reconoció que era una “chica guapa y sensual”. La cita ha comenzado con el comensal regalando a su cita un muñeco artesanal que él mismo había elaborado. Un detalle que Marta tuvo en cuenta.

Como no podía ser de otra manera, ya en la mesa, los dos han hablado de su trabajo. Él ha dado a conocer cómo compagina su trabajo como abogado con la de detective. Ella, por su parte, confesó que era de Bilbao, pero que había comprado casas en varios puntos de España para poder alquilarlas. Y todo por un fin concreto: lograr su objetivo de ser millonaria.

En cuanto a su manera de conocer a gente, Marta aseguró que había estado utilizando una aplicación para el móvil. A pesar de todo, la cosa no había funcionado. Acto seguido, como Daniel le había propuesto hablar de cualquier tema, la comensal quiso saber cuál era su ideología política, ya que ella era de VOX: “Me encanta Santiago Abascal porque es de mi tierra y me siento muy identificada con él”, reconoció.

Él no ha tardado en reconocer que muchos son los que aseguran que tiene un gran parecido con el líder de este partido. Un detalle que ha pasado desapercibido para ella. En la decisión final de First Dates, ella no ha querido tener una segunda cita con Daniel, al no gustarle ni su barba ni su bigote. Un comentario que dejó sin palabras al comensal, ya que no se esperaba para nada esa respuesta.