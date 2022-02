Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Mar y Pol. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

La primera en llegar al restaurante fue Mar, una pedagoga de 22 años que se definió a sí misma como «un partidazo» y una «zumbada». Mientras se presentaba, la comensal no dudó en dejar claro lo que piensa de los hombres y la actitud de estos en el amor. «Piensan en ellos, no en lo que sentimos nosotras», señaló.

Respecto a sus experiencias con parejas en el pasado, la joven comentó con humor que desafortunadamente había tenido mucha mala suerte. «Podría escribir un libro», explicó. Eso sí, antes de dar paso a su cita de la noche la comensal quiso dejar la puerta abierta a las relaciones con mujeres. «Me entenderían mejor», agregó.

Su cita fue Pol, un joven de 26 años «extrovertido» con el que conectó a las mil maravillas. «Me ha descuadrado», dijo Mar nada más verle. Nervioso, el comensal fue víctima, sin verlo venir, de una conversación crucial para la decisión final de Mar. «¿Te consideras ‘onvre’ u hombre? El primero es un machito, hetero básico», le preguntó la comensal.

Sorprendido, Pol no sabía qué responder y quiso contentarla. «Hombre. No juzgo a la gente cuando la veo», respondió. Palabras que dejaron encantada a la pedagoga. Asimismo, entre otros temas, Mar dejó una reflexión sobre cómo aman hoy en día, sobre todo, los jóvenes. «La gente no quiere comprometerse. Me preocupa la conciencia de los críos de hoy sobre el amor y el sexo», aseguró.

Ante el panorama de la sociedad actual, la pedagoga lo tenía claro. «Tengo trabajo», dijo. Al final de la noche, Mar explicó que estaba contenta de no encontrarse con «un machirulo». Ambos estuvieron dispuestos a seguir conociéndose fuera, por lo que dieron luz verde a una segunda cita. «Estás haciendo que tenga esperanza en la gente», manifestó Mar antes de coger la mano de Pol e irse juntos de ‘First Dates’.