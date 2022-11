‘First Dates’: Manu decide dar calabazas a su cita por este curioso motivo

Una nueva entrega de First Dates se emitió ayer jueves como cada noche en Cuatro con un grupo de solteros dispuestos a encontrar el amor. Esta vez uno de los comensales ha rechazado a su cita por no compartir una de sus aficiones.

Raquel ha sido la primera en llegar al restaurante. No viene buscando ningún prototipo de chico en concreto porque muchas veces una persona te puede empezar a gustar conforme vas conociéndola. Se define como “empalagosa” porque le gusta más ver una peli abrazada a su pareja que salir, aunque reconoce que se está volviendo más independiente.

Su cita fue Manu, que ha reconocido que a pesar de haber sentido cosas nunca se ha enamorado de verdad. No busca nada concreto, solo una pareja formal ya que se ha cansado de conocer gente y que las cosas no salgan bien. A primera impresión, a la chica le ha parecido “muy mono”. Además, él ha dicho que estaba buscando una chica sincera y Raquel lleva tatuado en el brazo “la verdad lo dice todo”.

Manu es un apasionado del deporte. Es entrenador personal y de niños, pero ha contado que en realidad lo que más le gusta es entrenar él mismo. También estudia fisioterapia, practica fútbol y patinaje. Raquel es profesora y trabaja en un centro que ha definido como complejo y se encarga de los niños de 10 años. Ha confesado que ella no hacía mucho deporte, cosa que no ha gustado nada a su cita.

La profesora ha explicado que “hacía mucho que no tenía una primera cita” y por eso estaba nerviosa. Como no sabia que contar, le ha explicado al chico que una de sus aficiones fuera del trabajo era leer. Él no es muy aficionado a la lectura, pero le ha parecido bien. Les han ofrecido jugar al Rasca del amor de First Dates para romper la tensión y una de las preguntas fue sobre si harían un trío. La chica ha confesado que ya lo había hecho, cosa que ha sorprendido a Manuel y sobre la que ha querido saber más. Finalmente ha dicho que tenía su punto pero que él “personalmente no lo haría”.

En la decisión final, Raquel se ha mostrado deseosa de repetir la cita porque debido a sus nervios asegura no haberse “vendido muy bien”. Esta se ha quedado perpleja cuando el entrenador personal le ha rechazado por no ser una chica deportista ya que él buscaba a alguien con quien compartir esta faceta.