‘First Dates’: Juan trata de conquistar a su cita al mostrar sus heridas de bala

María ha entrado al restaurante de First Dates con su hija de la mano y ha salido con Juan, un exagente de policía el cual ha querido fardar de las cicatrices que tiene ocasionadas por impactos de bala.

El programa presentado por Carlos Sobera y Lidia Torrent siempre brinda la oportunidad de encontrar el amor, y en este caso ha tenido final feliz. El soltero de 72 años ha pensado que su cita era Carmen, la hija de María. Cuando Carlos Sobera ha desvelado que su acompañante era algo mayor a Juan no le ha importado, aunque no le hubiese molestado compartir un rato con Carmen ya que, en sus palabras “la edad no es una barrera para el amor”.

Una noche muy loca, un brindis apoyando y una soltera poco escrupulosa 👍 Citas confirmadas, mesas reservadas y solteros de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/9NxqnlYWvK — First Dates (@firstdates_tv) June 23, 2022

Durante la cita se han ido dando cuenta de que encajaban perfectamente, a pesar de que Juan nunca ha salido de España ha querido respaldar a María cuando esta le ha dicho que quiere a alguien con el que poder compartir viajes y risas el resto su vida.

Por su parte, Juan ha reconocido que no busca a una mujer para tener sexo, él busca a una mujer con la que pasar el resto de su vida y compartir momentos. Es un hombre muy de su casa al que no le gusta pisar el bar. A esto María ha querido añadir que ella tampoco busca una relación meramente sexual, pero que si hay posibilidad de tener sexo “haremos los que podamos”.

María no se ha amilanado cuando Juan le ha reconocida que tiene dos agujeros de bala, todo lo contrario, ha sentido curiosidad y le ha pedido verlos, a lo que el le ha dicho que tenga paciencia, que todo se andará.

En el reservado de First Dates, Juan ha hecho lo que le pidió la bola del amor y le ha robado sin dudarlo un beso a su cita, ella tampoco se ha resistido mucho y la llama del amor ha terminado de prenderse. Ambos han admitido que se han gustado mucho y Juan ha salido del restaurante gritando a los cuatro vientos que ha encontrado el amor de su vida.