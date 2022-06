‘First Dates’ | Abigail, contundente: «No soy escrupulosa, peores cosas me he metido en la boca»

Como cada noche, First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro para presentar a los espectadores los nuevos comensales que se habían adentrado al reto del amor. Una búsqueda de su media naranja donde una de las parejas que más captaron la atención de todos fue la formada por Arturo y Abigail, y no es para menos.

En su presentación, Arturo se describió a sí mismo como un chico de emociones fuertes cuya afición es la BMX y los deportes de riesgo. Además, señaló que en el amor tiene fama de «fucker, de follador», pero que nunca ha tenido relaciones muy duraderas porque se cansa muy rápido.

Una noche muy loca, un brindis apoyando y una soltera poco escrupulosa 👍 Citas confirmadas, mesas reservadas y solteros de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/9NxqnlYWvK — First Dates (@firstdates_tv) June 23, 2022

«Un buenazo que haga cosas locas y encima que esté buenorro. Eso es de diez», eso era lo único que pedía Abigail de su cita. «Yo soy rara y es lo mejor del mundo. Yo no quiero ser como nadie, quiero ser yo», explicaba la comensal sobre sí misma. Su primera impresión con Arturo fue bastante buena, pues físicamente parecía ser que era lo que buscaba.

«Está muy bueno y encima tiene tatuajes, y eso me pone muchísimo», confesó en el programa. «Está para hacerle un favor y todos los que me pida», agregó. Durante la cena, la conexión entre ambos parecía que iba surgiendo poco a poco, de hecho, el tema del sexo se convirtió en uno de sus favoritos y en el que más cosas tenían en común.

En un determinado momento de la cena, Arturo le dio probar de su plato y ella lo enlazó de nuevo con el sexo. «No soy escrupulosa, peores cosas me he metido en la boca». Una actitud que al comensal le gustó demasiado, algo que no dudó en hacerle saber. «Así me gusta, que te vaya la marcha», dijo. Y es que, Arturo le comentó que eso era indispensable para él porque «en el sexo me gusta la marcha dura y más que dura. En el sexo oral soy una puta máquina»

Sin embargo, al escuchar sus palabras, Abigail dudaba de la veracidad de ellas. «Si presume mucho algo malo tiene que tener… Tan Excalibur e igual la tiene chiquita», comentó a las cámaras de First Dates. Al acabar la velada, en la decisión final Abigail comentó que si es por ella tendría una segunda cita con el comensal, pues se quedó con ganas de seguir conociéndolo.

«Me gustaría saber qué esconde, igual la espada de Excalibur», confesó la joven. Sin embargo, se quedó con las ganas, pues Arturo dijo que le había caído muy bien, pero que le faltó chispa. Declaraciones con las que pusieron final a su paso por el restaurante más famoso de la televisión.