Israel, sobre su cita en ‘First Dates’: “Me la quiero comer enterita”

El pasado jueves 15 de diciembre First Dates regresó a Cuatro y lo hizo de la mano de un nuevo programa que no dejó indiferente a nadie. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a comensales como Israel y Eli, quienes han quedado encantados el uno con el otro desde el primer momento.

La primera en llegar fue Eli, una mujer de 43 años que siente que si le dice su verdadera edad a los hombres los espanta. Fue por este motivo que le dijo a Israel, su cita, que tenía 36 primaveras. La dominicana ha sufrido mucho por amor y después de una relación tormentosa, se ha refugiado en el mundo de las redes sociales para crecer personalmente.

Un soltero indeciso y otro demasiado lanzado❤️ Las parejas de #FirstDates15D ya vienen de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! pic.twitter.com/gRCJhdVTb3 — First Dates (@firstdates_tv) December 15, 2022

Ambos son de Barcelona y han conectado desde el primer instante. De hecho, los dos han señalado que les gusta bailar y son muy activos en la cama. “No creo que seas más activa que yo”, le respondido dicho Eli. Y es que, los comensales estaban más que encantados con la elección del programa.

“Fuego hay para rato”, reconoce el catalán. “Me la comería enterita”, ha añadido. Posteriormente, el equipo de First Dates ha amenizado la noche poniendo un poco de música en el restaurante, oportunidad que Israel no ha desaprovechado y que lo llevó a levantarse de la mesa y bailar con su cita.

Sin embargo, este gesto a Eli no le hizo demasiada gracia, pues ella quería “cantarle a él”. Después de una noche maravillosa, llena de besos y momentos íntimos, los solteros lo tuvieron muy claro en la decisión final. Ambos han señalado que están más que encantados de tener una segunda cita juntos, pero la próxima vez fuera de cámaras.