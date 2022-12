‘First Dates’: la inesperada reflexión de un comensal en su cita

En la última entrega de First Dates emitida en Cuatro, se vivieron momentos muy tensos donde los protagonistas aprovechaban para reflexionar sobre como han sido en el pasado y no encontraban nada en común. Por un lado, está Yoana, de origen ruso pero que lleva cuatro años viviendo en España, que se ha presentado al programa con la esperanza de poder encontrar un amor que dure toda la vida.

Se considera a sí misma como una mujer muy tradicional a la que le gusta ir muy despacio en las relaciones, ha asegurado que para que un chico pueda tener acercamientos íntimos con ella debe tener mucha confianza y nunca va a suceder en los primeros días. Por otro lado está Fernando, un hombre muy sociable que busca a una persona con la que disfrutar y ser muy feliz.

Su relación más larga fue de ocho años y lleva soltero más de un año y medio. Así pues, ha reconocido que en su pasado ha sido bastante tocapelotas y ha llegado a afirmar que se ha sentido un novio de mierda. En este momento, Yoana le preguntaba que si llevaba tantos años con su anterior pareja por qué no se había casado, los dos se quedaron en silencio. Él tomó la palabra y explicó que lo de casarse no le hacía mucha gracia: “No creo tampoco en eso, no me va, yo te veo a ti una cruz, pero no me va. No necesito formalizar un matrimonio para estar con alguien”, puntualizaba.

#FirstDates15D Fernando ha venido a echarse unas risas con los colegas — Nada Serio (@NadaSerio5) December 15, 2022

Ella, por el contrario, no pensaba lo mismo, pues entiende que para estar con alguien no es importante estar casado, pero para una mujer sí lo es: “Para saber que este hombre quiere estar contigo, y tiene responsabilidad”, terminaba diciendo. Aunque los dos se han gustado desde el primer momento, sus diferencias en el modo de pensar y en cómo quieren vivir el futuro ha hecho que no quieran volver a tener una segunda cita.

Para Yoana es muy importante dar el sí quiero y además, una de sus prioridades en la vida, es poder ser madre, cosa con la que Fernando tampoco da su brazo a torcer y tiene muy claro desde siempre que él no quiere ser padre, lo que no sabemos es si realmente se ha presentado a First Dates para buscar el amor o no.