‘First Dates’: la inesperada y curiosa reacción de una soltera al ver, por primera vez, a su cita

Las emociones continúan en First Dates y esta semana podría decirse que han habido muchas. Recientemente, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a solteros tan peculiares como Marc, un hombre que señala tener la vitalidad de un chico de 20 años.

Definiéndose como una persona muy romántica, el comensal de Badajoz sorprendió a Carlos Sobera con algunas estrofas, pues es soprano. «Si quieres, yo la recibo y tú le cantas», le propuso el comunicador. Una petición que puso un poco nervioso a Marc, pero que aceptó como todo un caballero.

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates23E en directo en @cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/wWz9DNFf88 — First Dates (@firstdates_tv) January 23, 2024

«Le voy a cantar Somos novios , pero solamente cuatro frases, que quiero que me la presentes», señaló. Fue entonces cuando Rocío, su cita, entró en escena. «No me esperaba que estuviera él cantando. Entonces cuando lo he visto me he quedado en estado de ‘shock’. La verdad que me he quedado sin palabras. Me ha gustado el detalle, cualquier detalle es bienvenido», señaló la mujer de 36 años.

La primera toma de contacto entre ambos no fue la más fructífera. Rocío confesó que Marc no era el tipo de hombre que le atraía físicamente, pero aceptó seguir conociéndolo. «Físicamente no me gusta, me gusta que sean más altos que yo y más corpulentos», dijo. «Es una chica muy guapa, tiene ojazos y unos dientes perfectos», señaló él, por su parte.

Marc sorprende a su cita con su voz de tenor y los tesoros de Mérida en #FirstDates23Ehttps://t.co/aeFkaZvJw7 — First Dates (@firstdates_tv) January 23, 2024

Tras ello, los solteros pasaron a sentarse a la mesa del restaurante de First Dates, momento en el que todo cambió a peor. Durante la velada, Marc le explicó que ha intentado sacarse el carnet de conducir, pero no ha tenido suerte en ello. «Madre mía, si llegamos a salir, ¿me vas a llevar en bicicleta?», le respondió Rocío sorprendida.

Asimismo, la pareja descubrió que ninguno tenía hijos. Marc confesó que es algo que le gustaría, pero que no había podido realizar debido a que no había encontrado a la mujer indicada. Rocío, al respecto, confesó que no se lo había planteado. Una conversación donde el soltero no dudó ni un segundo en hacer bromas sobre un futura relación juntos. «No sabía ni qué decir», afirmó la mujer.

Rocío sorprende a Marc con su decisión final en First Dates

En el reservado, los solteros disfrutaron de un rato divertido y lleno de risas. Pero, al concluir la cita, Rocío lo tuvo claro. La comensal admitió que no había sentido ningún tipo de atracción física hacia Marc, por lo que no veía una relación sentimental con él en un futuro.

Una situación que tuvo lugar tras el soltero señalar que sí le gustaría seguir conociendo a la joven. Sin embargo, todo parece que no será posible. Ambos finalizaron su andadura por First Dates y volvieron a casa de la misma manera en la que llegaron: solteros.