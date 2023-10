El pasado lunes pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera tan concreta, hemos podido conocer a otros tantos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron, sin lugar a dudas, Sara y Juan.

El primero en llegar al restaurante de First Dates fue el soltero, natural de Colombia aunque residente, actualmente, en Marbella. El joven de 30 años no tardó en confesar que su vida amorosa ha sido nada más y nada menos que un completo desastre: «No me gusta que sean tan invasivas», reconoció. Al ser un apasionado del deporte, le gustaría que su cita también fuera una persona que estuviera en forma.

Su cita para esa noche era Sara, una madrileña de los 33 años que no tardó en hacer saber a todos, nada más entrar al restaurante, que los extraterrestres realmente existían: «Han estado en este mundo y seguramente hoy en día el gobierno tiene contacto con ellos y, a través de eso, están gobernando el mundo».

Lejos de que todo quede ahí, la soltera quiso ir mucho más allá: «La gente al final ve las noticias, se dejan llevar por todo lo que dice la gente». Nada más encontrarse con su cita, Juan reconoció sentirse sorprendido puesto que le pareció nada más y nada menos que «una chica interesante, tiene buenas piernas».

Pero nada que ver con la primera impresión que tuvo Sara: «No soy de izquierdas, pero era extranjero y no sabía yo si iba a concordar así con alguien de otro país y su forma de ver la vida». Eso sí, le ha parecido que el colombiano tenía muy buen físico y, además, le había parecido bastante guapo.

Ya puedes ver #FirstDates9O completo y onlinehttps://t.co/Zaxa06S87V — First Dates (@firstdates_tv) October 9, 2023

En la cena, Sara no tardó en confesar a su cita que estaba divorciada y tenía dos hijos, y que no tenía en mente volver a ser madre. Él se sinceró al respecto: «A veces quiero tener como algo que sea mío, pero también siento que estoy en una etapa que me falta vivir cosas solo». Aunque tenían en común su pasión por el gimnasio, todo cambió cuando la madrileña empezó a hablar de sus creencias.

«El gobierno nos está intento controlar, a través de la noticias nos controlan todo lo que quieren meternos en la mente. La tierra es plana, no es redonda, eso es mentira», aseguró Sara, dejando completamente sin palabras a Juan. Éste, aun así, seguía preguntando a su cita sobre todos esos planteamientos. En la decisión final, y a pesar de todo, reconocieron habérselo pasado bien por lo que quisieron darse una nueva oportunidad.