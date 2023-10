‘First Dates’: rechaza a su cita cuando se sincera sobre su fantasía sexual

Siendo el líder indiscutible de las noches en Cuatro, First Dates regresó a la parrilla televisiva española de la mano de un nuevo programa. Un encuentro donde el público fue testigo de citas tan peculiares como la de Monchi y Marieta, dos solteros con un mismo objetivo y muchas diferencias.

«Mi filosofía es vivir al límite, al día», explicó el soltero de 42 años. El comensal no dudó en dejar claro que, si le daban a elegir, prefería la «pechonalidad» antes que la «personalidad» de las mujeres. Fue entonces cuando conoció a su cita de la noche, Marieta.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates9O en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/Miv5KAmQu9 — First Dates (@firstdates_tv) October 9, 2023

«He visto su pechonalidad. Es lo primero que me ha impactado. Esa flota no se hunde…», ha declarado el de Tarragona. Sin embargo, la soltera no estaba tan encantada con la elección de su cita, asegurando que no era su prototipo. «Que abuse de mí, que me arañe», ha pedido el motero, riéndose, frente al equipo de redactores.

«Las mujeres son una cosa que Dios puso a los hombres para que disfrutáramos», dijo seriamente. La armenia, por su parte, comenzaba a sentirse incómoda con su cita. De hecho, su cara de incomodidad fue clara cuando el soltero le dijo que estaba dispuesto a hacerle «todos los placeres sexuales» que pudiese.

«En una primera cita, que me hablen de sexo, no me gusta», ha dejado claro Marieta. Pero, lejos de dejar el tema ahí, Monchi fue un paso más allá y le admitió a la comensal cuál es su fantasía sexual favorita. «Lo he hecho en una moto parada, pero mi fantasía sería andando. Yo, llevando la moto. Mi pareja, que se pusiera… Y, si pudiera ser, con los guardias al lado», dijo.

Unas palabras que dejaron a Marieta estupefacta. «No me parece ni gracioso ni atractivo. Todo lo contrario. Ha sido como: ‘Tierra, trágame’. Qué vergüenza», ha lamentado ella. Pero, lejos de acabar las situaciones incómodas, el momento de pagar la cuenta generó un poco de conflictividad entre ambos.

«Yo soy de la vieja escuela. Eso que hay ahora, lo de la igualdad, nunca lo entenderé. Yo soy un hombre, de los antiguos. Soy del 81 y a la mujer hay que tratarla como una mujer. No me han educado así», afirmó el hombre. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, él sí quiso seguir conociendo a Marieta en la intimidad. Pero, la soltera, por su parte, le dio un no rotundo a su petición.