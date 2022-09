‘First Dates’ | La ex de Jesulín de Ubrique: «Estoy enamorada de un hombre imposible»

El pasado jueves 29 de septiembre First Dates regresó a la parrilla televisiva para presentar a los espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde pudimos conocer un poco a Francesca, una mujer con un pasado amoroso que la une a nada más y nada menos que Jesulín de Ubrique.

Tras llevar años de su vida siendo la doble de la gran Angelina Jolie, la comensal ha acudido al restaurante de Cuatro con el objetivo de encontrar a un hombre que le quite de la cabeza lo que siente por el alcalde de Madrid. Una historia de amor imposible para la que busca una solución.

Realizando su aparición en el programa al ritmo de Toda, tema de Jesulín de Ubrique, Francesca explicó a Carlos Sobera que ella y el torero tuvieron una relación muy larga en su juventud, de la cual estaba “muy enamorada”. Por otro lado, y aunque el presentador la confundió con la doble de Norma Duval, la soltera le habló sobre su enamoramiento con José Luis Martínez Almeida.

Aunque Sobera no ha podido hacer que el alcalde de Madrid fuese su cita de la noche, si logró enviarle un mensaje. Mientras esperaban su respuesta le presentó a Raúl, su cita, un hombre que cuando se enamora “embobece” y se entrega por completo. Una primera toma de contacto entre ambos comensales que no pudo ir mejor.

Respecto a sus relaciones pasadas, Francesca le comentó a Raúl que había sido una novia casi a la fuga. Una información a la que él, por su parte, le confesó que estuvo a punto de casarse en el 2008, pero cuando el dinero salió por la puerta “el amor se tiró por la ventana”.

El sevillano estaba encantado con su cita y no dudó en alagarla diciéndole que le encantaban sus ojos, que le estaba enamorando la conversación y que sentía que era una mujer muy elegante e inteligente. Además, le explicó que la distancia no sería un problema para él, pues el soltero reside en Sevilla y ella en Madrid. “En el AVE es una hora y media”, le dijo.

Al finalizar la noche, en la decisión final de First Dates, Raúl sí quiso volver a tener una segunda cita con Francesca. Por su parte, la madrileña ha coincidido con él y ha señalado que también le gustaría volver a verlo, ya que le había encantado la cena y la luz que tiene en su mirada. Además, no dudó en proponerle que se fueran a Sevilla para seguir disfrutando juntos “en una de las ciudades que me encantan”.