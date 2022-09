‘First Dates’ | Esaul deja en shock a su cita: «Tengo una pitón y no estoy hablando de mi pene»

First Dates ha regresado a la parrilla televisiva de Cuatro tras su parón veraniego. El conocido programa de citas de Carlos Sobera ha vuelto ha acertar con la elección de sus comensales, y si no que se lo digan a Esaul y Elena, quienes intentaron conectar desde una perspectiva gótica de la vida.

El primero en llegar al restaurante fue Esael, de 23 años y autoapodado como Lucifer o ‘Little Sunchine’, quien admitió ser fiel seguidor de los cráneos y de los huesos de animales. «Mi habitación es como la mazmorra del conde Drácula», reveló el comensal. Entre sus gustos, señaló odiar la vida y estar buscando una gótica culona y pelirroja.

Una respuesta inesperada, un soltero calladito y una pitón 🐍 Citas confirmadas y mesas reservadas. ¡Nos vemos en una hora en #FirstDates7S! ❤️ pic.twitter.com/v2UhVnJ4LV — First Dates (@firstdates_tv) September 7, 2022

Su cita de la noche fue Elena, de 19 años, que al conocerlo, a priori, confesó que necesitaría tres años de terapia para salir con él. Pero, eso no impidió que el lado oscuro de Esaul le causara cierta atracción, pues señaló gustarle los raros. A lo largo de la cena todo marchó a las mil maravillas entre los comensales, Esaul habló de su pasión por los cráneos y por las serpientes, haciendo referencia a la pitón que le espera en casa.

Por otro lado, el tema del sexo también salió a la luz, momento en el que Elena ganó por goleada, confesando que lo había hecho en un cementerio. Ante esta inesperada revelación de la joven, el comensal le aseguró que también tuvo la ocasión de hacerlo, pero que le «dio miedo».

Al final, en la decisión final de First Dates, ambos comensales estuvieron de acuerdo en tener un segundo encuentro juntos. Pero, antes de dar el sí definitivo, Elena no pudo evitar bromear con Esaul y decirle que no. Unas palabras que no le sentaron muy bien al comensal, ya que le confesó que quería «hacer el delicioso con ella».