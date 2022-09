‘First Dates’: El emotivo gesto de un comensal sobre la hermana fallecida de su cita

First Dates ha regresado a la parrilla televisiva de Cuatro tras su parón veraniego. El conocido programa de citas de Carlos Sobera ha vuelto a la pequeña pantalla y lo ha hecho de la mano de su nueva temporada, la cual está dejando claro que no va a dejar indiferente a nadie. Y es que, con citas como la de José Manuel y Asun es imposible no quedarse hasta el final para ver su desenlace.

José Manuel es un pintor que cuenta con una larga experiencia en la pintura al aire libre y exposiciones. Tras 8 años soltero, el comensal ha señalado que le gustaría vivir en compañía, por lo que busca a una mujer “noble, simpática, cariñosa, agradable, culta, intelectual, atractiva y educada”.

Asun se emociona ante el bonito gesto de su cita en ‘First Dates’ hacia su hermana fallecida ❤️ #FirstDates14S https://t.co/z6Cv1w4koe — First Dates (@firstdates_tv) September 15, 2022

Su cita de la noche fue Asun, quien no pudo evitar mostrarse un poco nerviosa al comienzo de la velada. De hecho, y tras ir conociéndose un poco mejor, la mujer se ha interesado mucho sobre la profesión de José Manuel, tanto, que le ha comentado que le encanta visitar museos cuando viaja y que hace poco visitó en Londres el museo Tate Modern.

Respecto a su historial amoroso, Asun le ha contado que había tenido una relación de 9 años que jamás podría olvidar. Unas declaraciones que hicieron pensar al comensal que su cita todavía no había superado a su expareja. Pero, después la soltera le ha desvelado que su ex había fallecido. Asimismo, la mujer le ha contado que había perdido también a sus padres y a su hermana.

Sin saber cómo reaccionar en una situación tan delicada como en la que se encontraba, José Manuel ha terminado preguntándole por el nombre de su hermana. Un momento en el que ha tenido un bonito gesto hacia su cita y le ha lanzado un beso al aire a sus seres queridos fallecidos. “Un besito, Montse y otro para tu pareja”, dijo el comensal. Un detalle que ha emocionado mucho a Asun.

Al acabar la noche, en la decisión final, los dos comensales tuvieron muy claro cuál sería su respuesta. Por su parte, Asun dio un sí rotundo a un segundo encuentro con José Manuel, algo con lo que coincidió también con él. Y es que, el comensal señaló que ella tenía todo lo que buscaba en una pareja y que estaba muy contento de haberla conocido en First Dates. “El mejor regalo que me podrían haber hecho”, concluyó el catalán.