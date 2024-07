Las emociones continúan en First Dates. El popular programa de Cuatro aterrizó, una noche más, en el prime time de la cadena. Una nueva emisión donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Yulia, una rusa de 24 años que vive en Madrid.

En su presentación, la soltera ha confesado que su animal espiritual era el personaje de Dory, de la película de Disney Pixar. «Soy igual, puedo estar hablando de un tema y que se me olvide», dijo en su presentación. Lleva casi toda su vida en España, pero sus padres adoptivos, también rusos, le han inculcado la cultura de su país natal.

En el ámbito amoroso no ha tenido mucha fortuna, pues siempre ha tenido problemas para enamorarse. «Cuando me enamoro me entrego al 100% y no todo el mundo se lo merece», explicó. Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Nico, un soltero catalán de 27 años que persigue la positividad en la vida. «Siempre busco el lado bueno de las cosas porque centrarse en las cosas males solo genera malestar en el cuerpo», señaló.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante positiva. «Lo que más me ha llamado la atención son sus ojos y que es igual de alta que yo», comentó él. Ella, por su parte, no opinó menos de él. «Me ha parecido un chico muy mono y su estilo encaja conmigo», señaló.

La pareja se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, el joven se sinceró con su cita y le contó lo que buscaba en su próxima pareja. «Busco una persona que sea comprensiva y sepa escuchar, con responsabilidad afectiva», confesó Nico. Asimismo, y respecto al animal espiritual de Yulia, él coincidió.

«Me representa mucho Dory. A veces ni contesto los mensajes», dijo el soltero. La velada iba transcurriendo y la complicidad entre ambos era más que evidente. «Parece un chico majo y respetuoso. No se le ve con malicia», comentó la comensal. Ella le contó que buscaba a un hombre con el que asentar la cabeza, un requisito el Nico respondió contundentemente.

«Ya no estamos para tonterías. Si empiezas una relación es con mentalidad de toda la vida», le dijo. Posteriormente, y antes de dar por concluida la cita, los solteros se trasladaron hasta el fotomatón de First Dates, lugar donde jugarían a algunos de los juegos románticos del programa. Pero, para sorpresa de todos, el joven se negó.

Nico explicó que se considera una persona muy reservada, por lo que no quiso exponerse de esa manera en televisión. «No me apetece hacer este tipo de juegos. Yo me corto muchísimo, pero en temas así… no lo voy a hacer con una persona que acabo de conocer», manifestó.

Una reacción con la que dejó a la rusa de piedra, pues no se esperaba su negativa. «No sé si le he gustado porque es difícil de percibir en él. Le he visto con distancia», confesó ella a las cámaras del formato. Al concluir la velada, y a pesar de este tenso momento, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa.