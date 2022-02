Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Carlos y Daniel. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

El primero en llegar al restaurante fue Daniel, quien con su particular voz dejó sorprendido a Carlos Sobera. “Tienes voz para trabajar en la radio”, le dijo el presentador. “Me lo dicen mucho”, aseguraba el comensal, que también revelaba que su voz y no solo su físico le ha ayudado mucho a ligar.

Después de diez años sin estar en una relación sentimental, Daniel conoció a Carlos, su cita de la noche. Una primera toma de contacto que tuvo muy buenos resultados, al menos al inicio de la velada. “Es un chico atlético y tiene unos ojos muy bonito”, señaló el comensal.

Sin embargo, a medida que se iban conociendo surgían las primeras diferencias entre ellos. Y es que, ambos tienen formas muy distintas de entender el amor. Por su parte, Daniel aseguraba que su relación más larga duró año y medio y que hacía diez años que no tenía pareja. Mientras que Carlos señaló que había tenido tres relaciones serias en las que afirmaba haberse “entregado por completo”.

Pero, las discrepancias entre ambos aumentaron cuando Daniel soltó la bomba. “A mi última pareja me ponía verlo liándose con otro tío”, confesó. Como era de esperar, la cara de estupefacción de Carlos fue épica. “Ver a la persona que estoy enamorado me la imagino con otro tío y es en plan… Puf”, le respondió Carlos, demostrando que no estaba de acuerdo con él.

“Me ocurre lo contrario. Aunque estés enamorado sí que puedes tener sexo con otra persona”, le explicaba Daniel intentando convencerle. “En mis tres relaciones he querido y me han querido mucho así que no hemos tenido esa necesidad”, le argumentó su postura Carlos. “Estás ligando sexo y emociones. A lo mejor es un poco frívolo pero yo lo veo como un deporte”, agregó Daniel. Unas palabras que mostraron la visible indignación de Carlos.

Como era de esperar, la decisión final de ‘First Dates’ estaba muy clara. “No tendría una segunda cita porque en el plano de parejas no nos entenderíamos. Creo que no podría aguantar que él esté con otra persona o hacer el acto sexual con otro mientras él mira”, explicó Carlos. Por su parte, Daniel, reía y afirmaba que tampoco se veía con su cita de pareja porque no tienen mucho en común.