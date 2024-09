‘First Dates’: la curiosa reacción de una soltera al saber que su cita es un famoso influencer

Encontrar el amor no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo posible por ayudar a sus participantes a encontrar a su pareja ideal. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en la opción favorita de muchas personas, pues son emparejados con su persona perfecta según los resultados de un test de compatibilidad previo. Una aventura única que participantes como José Luis, un murciano de 25 años, no ha querido perderse. Pero, lo más curioso de todo, fue que este soltero no era uno cualquiera. Tal y como él mismo explicó en su presentación, era uno de los creadores de contenido más famosos de la región de Murcia.

«Soy el Follana, un showman. Me gusta hacer feliz a los demás sobre todo porque de pequeño sufrí bullying y gracias a la música salí adelante», comentó. En el amor no ha tenido nada de suerte, pero sigue en la búsqueda de una mujer «sociable», «buena gente» y que esté siempre «feliz». Fue entonces cuando el equipo de Cuatro le presentó a Andrea, una murciana de 24 años. Sin embargo, la primera toma de contacto entre los solteros no fue la esperada, pues la participante se quedó de piedra al reconocer a su cita. «Me he quedado en shock, esperaba cualquier cosa menos al Follana», confesó en uno de los totales.

Al parecer, no era la primera vez que se veían. Anteriormente, ambos habían coincidido en Murcia, pero nunca llegaron a entablar una amistad. «Me dijo de quedar a tomar algo y ahí se quedó la cosa porque no le respondí», comentó ella. Andrea estaba completamente desilusionada con su cita, pero, a pesar de todo, aceptó seguir conociéndolo.

«De todas las personas que hay en el mundo, me tiene que tocar él», dijo con pesar. De esta manera, los participantes comenzaron la velada hablando de la enorme casualidad que habían vivido. «Me da pena decirlo, pero para mí es una persona que hace el ridículo. La gente se ríe de él», declaraba la murciana en privado.

Posteriormente, ambos comenzaron a hablar de su pasado sentimental. Andrea le confesó que no había tenido mucha suerte en el amor, pues solamente había tenido una pareja. «Que cuente conmigo porque mi cariño nunca le va a faltar», reconocía él. «Estuve dos años con una chica de un pueblo de Murcia y me enteré por otra persona que estaba saliendo con otro», le comentó José Luis.

La soltera escuchaba atentamente a su cita, pero seguía sin cambiar la percepción que tenía de él. «Con las chicas siempre lo intenta, pero no lo consigue. Aunque sea conocido, no triunfa», comentaba la participante. Minutos después, Andrea se escapó al baño para llamar a una amiga y contarle lo sucedido.

Andrea a José Luis en First Dates: «Tú por tu lado y yo por el mío»

Una conversación donde la amiga se quedó muy sorprendida al saber que Andrea estaba con el influencer murciano. «Andrea, por favor, vete de ahí», le decía contundentemente. «Me da pena porque no es mal chaval», confesaba la soltera. Al concluir la cita, el soltero interpretaba una de sus canciones más míticas, dejando a la soltera horrorizada.

«Yo no lo veo en Broadway haciendo un espectáculo de gran escala», reconocía ella. Por ello, en la decisión final de First Dates, no lo dudaba dos veces y rechazó tener una segunda cita con José Luis. «Tú por tu lado y yo por el mío», sentenció.