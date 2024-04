‘First Dates’: la curiosa razón por la que a un soltero le gusta que su cita «sea feo»

El restaurante de First Dates ha vuelto a abrir sus puertas. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en el lugar ideal para que muchos solteros le den una nueva oportunidad al amor. Un encuentro donde los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a participantes como Enrique.

El soltero cubano de 61 años se considera una buena persona, gran amigo y, sobre todo, un gran hijo. En el ámbito amoroso no le ha ido nada mal, pues estuvo casado con su marido durante 18 años. Pero, lamentablemente, lleva viudo desde hace cinco años. Por ello, y aunque cree que es complicado que su corazón vuelva a sentir lo mismo por alguien, ha acudido al programa en busca de una segunda oportunidad.

«He decidido en el 2024 dejar el duelo y comenzar una historia nueva», explicaba. Eso sí, lo único que pide del chico que busca para su nueva vida es que sea inteligente. «Con tres cuartos de neurona es suficiente», dijo. Fue entonces cuando llegó Raúl, un canario de 62 años que se presentó como un apasionado de la danza clásica y contemporánea.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante positiva, y así lo demostraron. «Me gusta porque es feo y yo soy guapo. Pero no soy egocéntrico», comentó Enrique. Por su parte, el soltero sorprendió a su cita con un anillo procedente de su tierra natal. «Siempre es un orgullo que le gustes a alguien sea de la manera que sea», señaló Raúl.

En la mesa, los solteros se fueron percatando de que tenían más cosas en común de las que pensaban. «Es igual de lanzado que yo. Me da mucho morbo», afirmó Enrique. Asimismo, el canario aseguraba que en uno de sus viajes a Cuba salió con un cubano. «Más lindo que yo no creo», le respondió Enrique. «Físicamente tiene personalidad, es un cubano del mundo», comentó su cita.

Raúl en First Dates: «No me voy con cualquiera»

La complicidad entre la pareja de solteros fue evidente en todo momento, algo que no pasó desapercibido por Enrique. «Es una versión ampliada y corregida de mí», señaló. De hecho, poco tardaron en comenzar a hacer planes juntos.

«De aquí nos vamos a lo siguiente que no tengo relaciones desde hace cinco años», le informó el cubano. Por su parte, Raúl le dejaba de piedra al revelarle que lleva mucho más que él sin relaciones sexuales. «No me voy con cualquiera», se explicó. Posteriormente, en el reservado, los solteros no se resistieron las ganas.

«Me encantan tus labios, están muy bien hechos», afirmó entre risas Raúl. «Besa muy bien, que es lo más importante», aclaraba Enrique. Ante ello, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro y dijeron «sí» a una segunda cita juntos.