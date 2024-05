‘Tu cara me suena’: estos son los artistas y canciones que se imitarán en la Gala 4

Después de la victoria de Raoul Vázquez hace una semana, Tu cara me suena sigue retando a sus concursantes y para esta noche deberán darlo todo con canciones que les obligarán a dejarse la piel en el escenario. Estas son las imitaciones que se podrán ver a partir de las 22:00 h. en la Gala 4 del concurso de imitadores de Antena 3.

Conchita imita a Kylie Minogue

PADAM PADAM – Kylie Minogue en vivo desde los People Choice Awards dandolo todo, mucha energía, mucha sensualidad y mucho Rojo Padam pic.twitter.com/0Xjg5C1Mk7 — Rob (@JelllOh) February 19, 2024

La cantautora se tendrá que seguir desmelenando después de mostrar una nueva faceta con su imitación de María Becerra de hace siete días. Esta noche tendrá que demostrar que ha dejado su timidez a un lado y que sacará su lado más sensual con la canción PADAM PADAM.

Miguel Lago vuelve a tener ayuda en Tu cara me suena

Si ya disfrutó de la visita de su amigo Daniel Diges, con el que tiene una gran amistad, el humorista gallego cambia por completo de registro para juntarse con Almacor. Con el participante del Benidorm Fest 2024 cantará la canción Dákiti, que es conocida gracias a Bad Bunny y Jhay Cortez.

Julia Medina viajará hasta los años 80

La ex participante de Operación Triunfo se meterá en la piel del grupo Abba para cantar The winner takes it all, uno de los grandes éxitos de los suecos.

Valeria Ros se convierte en Gummibär

La actuación más divertida de la noche en Tu cara me suena promete ser la de la humorista, que se convertirá en el personaje que se ha convertido en la sensación entre los más pequeños en las redes sociales.

David Bustamante lo dará todo como Ricky Martin

El cántabro se podrá lucir con una canción que le hará mover la caderas y sacar toda su sensualidad como es María, la canción con la que Ricky Martin se dio a conocer en todo el mundo en los años 90.

Juanra Bonet se pasa a los corridos mexicanos en Tu cara me suena

Se trata de uno de los estilos más populares en el país azteca y que ha saltado a todo el mundo gracias a canciones como Ella baila sola, que han popularizado Peso pluma. Bonet tendrá que meterse en este papel ante la mirada atónita de Chenoa.

Supremme de Luxe se convierte en Xuxa

Tu cara me suena volverá a vivir los años 90 gracias a la imitación de Xuxa con su mítica canción Danza de Xuxa, un tema que se convirtió en una de las favoritas de los niños de aquella época.

Raquel Sánchez Silva cantará Dance the night en Tu cara me suena

La presentadora de Maestros de la costura ha encontrado en el programa un gran reto en el que está mostrando un cara muy distinta a los espectadores. En la Gala 4 del programa cantará este éxito de Dua Lipa.

Raoul Vázquez cantará con Andrea Guasch

El concursante de Tu cara me suena se subirá al escenario junto con la ex concursante del programa para cantar la canción Nana triste. Este tema es una colaboración de Natalia Lacunza y Guitarricadelafuente.

Henar Álvarez y Carolina Iglesias son las invitadas de la noche

Las dos humoristas y estrellas del mundo del podcast se meterán en el papel de Thalía y Kenia OS para cantar Para no verte más, canción que saltó a la fama gracias al grupo La Mosca Tsé-Tsé.