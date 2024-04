‘First Dates’: la impactante respuesta de un soltero tras ser rechazado por su cita

Arranca la semana en el restaurante del amor más famoso de la televisión. Como cada noche, First Dates continúa recibiendo a los solteros que acuden a su local en busca de su media naranja. De esta manera, el programa de Cuatro recibió a Nacho, un soltero alicantino que presumió de ser un experto a la hora de ligar.

«No sé si es por ser guapo o qué es, pero he ligado bastante», dijo en su presentación con orgullo. Llegó al show de citas a ciegas con las ideas muy claras, pues admitió que le gustaría conocer a una chica deportista, graciosa y extrovertida. «Me encantaría ser policía, pero si no lo consigo daría la vida por ser famoso en la tele», afirmó.

Fue entonces cuando Nerea aterrizó en el local. La soltera valenciana de 21 años se definía como «un culo inquieto» y llegó con muchas ganas de vivir la peculiar experiencia que ofrece Cuatro. «Vengo de la ciudad del fuego y vengo a dar un poco de calor», señaló. La primera impresión de los solteros fue un poco dispar, pues solamente uno quedó encantado con la elección del programa.

«Es una chica atractiva, no vamos a ser tontos», dijo Nacho. «Yo lo veo en una discoteca y ya puedo llevar cubatas encima», destacó Nerea. Tras ello, la pareja se desplazó hasta la mesa para conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afinidad en común. Fue así como el joven descubrió que su cita trabajaba en una discoteca, dato que le encantó debido a que él «salía más que el camión de la basura».

Pero, conforme iba transcurriendo la velada, los comentarios poco acertados del soltero sobre el amor iba espantando cada vez más a Nerea. «Nadie va a querer conocerte con la presentación que has dado», comentó. Luego, y sin venir a cuento, el joven le propuso a su cita ir de fiesta juntos cuando acabasen con su paso por First Dates, una propuesta que ella aceptó con una condición. «Yo siempre quiero, si pagas», le dijo.

Nacho en First Dates: «A mí me gustaría ser gigoló, cobrar por tu cuerpo»

«Yo no voy a pagar, a mí me pagan», replicaba él. «¿Eres Cristiano Ronaldo?», agregó ella. «A mí me gustaría ser gigoló, cobrar por tu cuerpo», admitió. «Ni mi perro está tan salido cuando está en celo», señaló la joven. Pues, Nerea no daba crédito con los comentarios de Nacho. Una serie de actitudes y declaraciones que no hicieron sino confirmar sus pensamientos.

Asimismo, y por mucho que Nacho alardease de ser un Don Juan en el ámbito amoroso, con su cita no estaba consiguiendo el efecto deseado. «Eres hetero y eres básico», le dijo claramente. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Nacho se llevó una sorpresa. Nerea tenía claro que no era el chico que estaba buscando, por lo que se negó a seguir conociéndolo en una segunda cita.

«Es un tío que llama la atención de las tías para sentirse importante», comentó. El soltero, lejos de quedarse callado, fue directo. «Soy hetero básico, estoy por y para la mujer. Si no le gusto, mañana salgo y me lío con otra», sentenció.