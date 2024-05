‘Pasapalabra’ cambia de invitados por sorpresa este viernes por una buena causa

Hoy, viernes 3 de mayo, se conmemora el día internacional contra el acoso escolar, motivo por el que Antena 3 y Pasapalabra se han volcado con un programa muy especial. Para esta tarde Roberto Leal contará con cuatro invitados famosos muy especiales que está muy implicados en la lucha contra este problema que afecta, por desgracia, a miles de jóvenes en nuestro país.

Fernando Romay, Marina Castaño, Amaia Aberasturi y Carlos Chamarro empezaron el pasado martes su participación, pero no volverán a acompañar a los concursantes hasta mañana viernes 3 de mayo.

Estos son los invitados del especial Pasapalabra: Yo no paso palabra contra el bullying

Ray Zapata

El gimnasta, medallista olímpico en Tokio 2020 y protagonista del documental Somos Únicos es una de las caras visibles de la lucha contra este problema. Precisamente, por su dedicación a un deporte como la gimnasia rítmica, donde ahora es una estrella, sufrió burlas de todo tipo.

«Cuando entraba al gimnasio me olvidaba de todo eso, me daba igual lo que me dijeran. Al fin y al cabo, siempre he sabido lo que quería y cómo lo quería. Me hacían hasta comentarios feos por llevar un maillot, me decían de ‘mariquita’ para arriba», confesó en una entrevista en el programa La Roca en 2023.

Cristina Castaño

La actriz es conocida por sus papeles en series como La que se avecina y Toy Boy, además de triunfar en el mundo del teatro, pero en su pasado hay episodios muy complicados durante su adolescencia. En Mediaset participó en el programa Proyecto Bullying, donde contó los problemas que sufrió.

«Cuando era pequeña era diferente, era pelirroja. Se reían de mí, me perseguían hasta casa», es por eso que ante las cámaras recomienda «agarrarse siempre a la gente que te quiere». Muy implicada con este problema, la invitada de Pasapalabra participan en la segunda temporada de Educando Contra el Bulliyng, un programa que se puede ver en redes sociales gracias a la Fundación Cola Cao.

Nuria Gago participa en un Pasapalabra muy especial

La guionista y protagonista de La Caja de Arena, serie de ficción emitida en Neox y disponible en atresplayer, en la que se muestra un caso de bullying en un instituto, también estará en esta tarde del viernes.

Jero García llega a Pasapalabra

El ex boxeador es recordado por muchos por ser el sucesor de Pedro García Aguado al frente del programa Hermano Mayor. A él llegó gracias a su trabajo como entrenador de boxeo con jóvenes a los que ayuda a superar todo tipo de adicciones y a abandonar conductas como el bullying.