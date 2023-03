‘First Dates’: la curiosa condición de Joseba para enamorarse en el programa

Claro está que no todo el mundo necesita las mismas condiciones para enamorarse. Sin embargo, una pareja de comensales del último episodio de First Dates parece que ha estado en sintonía durante toda su cita y el amor ha acabado triunfando.

Joseba, gallego de nacimiento y actualmente residente en Vitoria, ha sido el primero en llegar al restaurante. Es peluquero de profesión gracias a los estilismos de los 2000, aunque anteriormente su sueño había sido ser cocinero. No ha tenido ninguna relación seria ya que las únicas dos que ha tenido fueron cuando era más pequeño y no ha habido nadie que le haya gustado tanto después. El físico no es importante para él, pero busca alguien “que se duche por lo menos una vez a la semana”. A Sobera esto no le ha parecido tolerable: “Vamos a poner el listón un poquito más alto, una vez al día”.

Su cita ha sido Helena, una joven muy segura de sí misma. De pequeña quería ser profesora de ballet, aunque su profesora no paraba de decirle que estaba gordita y que bajara de peso. Finalmente lo dejó y ahora opina que “los profesores son una mierda” y que bajar de peso “es una lucha que tiene tú contigo mismo”. Le gusta ser choni, pero define su estilo como una mezcla de muchas cosas. A ella le ha gustado el aspecto de su acompañante y él ha opinado que “no era lo que esperaba, pero mola”.

Joseba dejó su trabajo hace unos años e irse a vivir a Tokio, pero le pilló la pandemia y finalmente no pudo hacerlo. La comensal por su parte le ha contado que ha intentado tener hobbies y que siempre los acaba dejando. Antes lo hacía también por dinero, pero tras la muerte de su madre busca algo que la llene “y ocupe el vacío que me dejó”. Ha revelado que algo que le gusta es “mover el culo” y que de pequeña quería ser gogó. El gallego-vasco lejos de asustarse se ha reído y ha comentado que a él también le gustaba. Le ha sugerido Londres como lugar para intentar cumplir su sueño porque según él allí no saben moverse.

A lo largo de la cita han descubierto que tenían muchas cosas en común y han compartido muchos momentos divertidos. En la decisión final, Helena ha confesado que había puesto mucho esfuerzo en su imagen para la cita y que se había peinado y duchado para la ocasión. “La ducha del año”, ha bromeado. Cree que ambos son del mismo rollo del “puterío” y los dos han dicho que sí a tener una segunda cita a por la que han ido inmediatamente. Una copa “o cinco” les aguardaban para continuar conociéndose fuera de First Dates.