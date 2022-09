‘First Dates’: Un comensal sorprende con sus exigencias para repetir cita

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, en la que dos de los comensales que más dieron que hablar fueron Fina y Juan Antonio, protagonizando una cita muy comentada debido a las condiciones que puso la comensal para volver a tener una nueva cita.

Fina llegó al restaurante de First Dates con la intención de encontrar a un hombre con el que compartir su vida, después de haber vivido unos años muy complicados tras el fallecimiento de su marido. Una mujer con carácter y las ideas muy claras, cuya cita fue Juan Antonio.

Juan Antonio, un comensal de l’Hospitalet de Llobregat, ya había estado en el programa en otra ocasión. No obstante, esta vez le gustó mucho más su cita. «¡Olé! Esto sí que es una mujer!», exclamó nada más conocer a Fina. No obstante, la cita no comenzó con buen pie.

Fina tiene dos condiciones para repetir cita con Juan Antonio fuera de ‘First Dates’: “Tienes que resarcirte, chato” 🤔 #FirstDates8S https://t.co/AWSyeP8YD6 — First Dates (@firstdates_tv) September 9, 2022

Todo comenzó cuando Fina quiso saber de donde era su cita, él le ha contestado que Barcelona y ella se quedó muy sorprendida pues vivían relativamente cerca. Ella reveló que era Cambrils, a lo que Juan Antonio soltó: «¡Horroroso!», dejando a Fina totalmente sin palabras con su reacción.

La cena transcurrió con varios altibajos hasta llegar a decisión final, donde Juan Antonio aseguró que querría tener una segunda cita con Fina, no obstante, ella aceptó pero con variascondiciones. La primera, tener la cita en Cambrils. «No es de caballero decirte que vengas a Hospitalet», aceptaba el comensal.

En ese momento, Fina le soltaba un zasca: «Tampoco es de caballeros no pagarme la cena», señalaba la comensal. «Tienes que resarcirte del día de hoy, de ti depende una segunda cita, chato», concluyó ella antes de abandonar el restaurante de First Dates.