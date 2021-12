‘First Dates’ ha vuelto a sorprender a los espectadores una vez más. El programa de citas de Cuatro volvió a recibir en el restaurante a parejas en busca del amor, y como en la vida misma, unas veces se encuentra, y otras no.

En esta ocasión, el programa conducido por Carlos Sobera volvió a abrir sus puertas para recibir a los comensales, y Miriam fue una de las comensales que más llamó la atención de los espectadores de ‘First Dates’.

Miriam entró en el restaurante del programa con las ideas muy claras. La joven explicó a Carlos Sobera que le habían sido infiel en varias ocasiones y no dudó en mostrarle al presentador una larga lista con las cualidades que buscaba en un hombre.

«En el amor me ha ido fatal, es que tengo el radar estropeado. Me han puesto los cuernos la gran mayoría de veces; soy de dar libertad, pero parece ser que das el dedo y te cogen el brazo», explicó Miriam. Y añadió: «Me he traído una lista con las cualidades que debe tener el hombre que quiero. Una lista con lo justo y necesario».

«¡Perdónenme, pero esto es la Sábana Santa de Turín! Pero ¿qué es esto? ¡Esto no te lo guardas ni de coña!», le dijo Carlos Sobera a la comensal. Una de las cualidades que pedía era que “no lleve las cejas perfiladas y que no sea calvo». En ese momento, Miriam conoció a Christian, su cita, que cumplía algunas de sus exigencias: fiel, alto y atractivo.

Durante la cena, Christian le mandó un claro mensaje a Miriam: «Tengo dos hijos de dos madres diferentes, pero los que no quieran a mis hijos, no me quieren a mí». Y sobre tener hijos, ella le explicó que: «la fábrica no está cerrada, siempre he querido tres, pero no salió».