‘First Dates’ | Un comensal hace una advertencia a su cita: “No salgas corriendo…”

El pasado miércoles 13 de julio, los espectadores fueron testigo de un nuevo programa de First Dates. Una velada donde nuevos comensales se animaron a la aventura del amor que ofrece Cuatro para poder encontrar a su media naranja. Un encuentro donde una de las parejas que captó todas las miradas fue la formada por Adrián y Viridiana.

«No soy un moja bragas, pero sí que me gusta ligar y sentir que atraigo», dijo el comensal en su presentación. El monitor de gimnasio fue el primero en llegar al restaurante y le contó a Carlos Sobera su pasión oculta, escribir poemas. «¿No serás argentino?», le preguntó Matías Roure. Una cuestión que desató la risa en Adrián, que le contestó que no.

El Rey del Perreo, 30 mudanzas y una teoría que no se debía contar 😅 Las nuevas parejas de #FirstDates13J ya han confirmado sus reservas. ¡Nos vemos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/EWafFmtEvQ — First Dates (@firstdates_tv) July 13, 2022

Su cita de la noche fue Viridiana, una funcionaria con una permanente sonrisa en la cara. «Soy feliz», señaló al respecto. Nada más cruzar las puertas del locas, la música empezó a sonar. Ante ello, Adrián se puso a bailar, por lo que ella no se quedó atrás y se unió a él.

«La primera impresión ha sido buena porque es una chica que tiene una sonrisa muy guay, pero físicamente hay algo que no me termina de cuadrar, no me ha atraído lo suficiente», comentó el madrileño. Durante la cena, todo marchaba a las mil maravillas entre ambos, pero hubo un momento en el que el comensal obvió un consejo que le había dado su amigo y le comentó algo a Viridiana.

«Me dijo que no contase esto… no salgas corriendo, ¿vale?», le pidió. Ante ello, la expectación de la comensal era máxima. «Es una teoría sexual. Yo creo que hay personas que encajan mejor que otras… Estuve con una chica que cuando teníamos relaciones sexuales su vagina abrazaba mi pene», explicó Adrián.

Sin dar crédito a lo que estaba escuchando, la joven no pudo evitar reírse. «¿En serio? ¡Ay que me voy corriendo! Es raro… Jamás he visto eso ni lo he escuchado en mi vida», le dijo. Al terminar la noche, en la decisión final de First Dates, el monitor de gimnasio se disculpó por haberle contado su teoría, pero ella le contestó que no le había molestado.

Respecto a tener una segunda cita juntos, Viridiana señaló que a ella sí que le gustaría volver a ver a Adrián. Él, por su parte, explicó que también, pero no como pareja. «Como amigos sí porque me lo he pasado muy bien. Pero me ha faltado algo sexual y físico», sentenció el madrileño.