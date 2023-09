‘First Dates’: un comensal deja en shock a Carlos Sobera al enseñarle una parte concreta de su cuerpo

No es ningún secreto que First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado jueves 14 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega con otros tantos comensales que llegaban al restaurante con ganas de conocer el amor.

Uno de los grandes protagonistas de esta entrega de First Dates fue Óscar. Entre otras cuestiones, vimos cómo Carlos Sobera y Matías Roure no pudieron evitar quedarse completamente sin palabras al ser testigos de que el soltero iba a enseñarles una parte concreta de su cuerpo. Al fin y al cabo, se trata de algo de lo que se siente profundamente orgulloso.

Nada más entrar en el restaurante más famoso de la televisión, Óscar se levantó la camiseta para mostrar sus espectaculares abdominales. Tras la mirada atónita de presentador y camarero, el soltero confesó que, entre semana, trabaja en una empresa de incendios pero los fines de semana es stripper en despedidas de soltera. ¡De ahí sus espectaculares abdominales!

«Cuando me ven ya no se quieren casar. Me gusta apagar fuegos», reconoció el comensal. A pesar de todo, quería dejar claro que no era solo un físico: «Soy una caja de Pandora». Nada más ver entrar a su cita, su gesto le delató: se había quedado sin palabras. Ella era Lauren, médico de profesión que había pasado por diversas relaciones a lo largo de su vida.

Óscar se quedó tan impresionado al verla que acabó tirando su vaso. Eso sí, posteriormente, aseguró que la joven «no le había llamado la atención». Lauren confesó que era española pero que vivía en Cuba. En estos momentos, se encuentra intentando regularizar su titulación puesto que, por el momento, no puede ejercer en nuestro país.

El soltero se quedó en shock al ser consciente de que su cita era tremendamente inteligente. En un momento de la cita hablaron de ejercicio. Él recordó que el sexo era una forma perfecta para hacer ejercicio. A pesar de todo, no fue hasta el reservado cuando se levantó la camiseta: «A quién no le va a gustar este cuerpo». Ella, a pesar de la timidez, se sentía cómoda en la cita.

📰 ‘La mirada critica’ se dispara y lidera su franja (16% y 325.000) 👀 ‘Vamos a ver’ (14% y 589.000) 🈲️ ‘Cuentos chinos’ (6,8%) 🎭 El estreno de ‘El musical de tu vida’ (9,9% y 789.000), crece al 10,3% en TC 💘 ‘First dates’, emisión más vista en Cuatro (+1M y 8,8%) — Mediaset España (@mediasetcom) September 14, 2023