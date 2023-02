La pasada noche del 15 de febrero, Cuatro emitió una nueva entrega de First Dates en la que nuevos solteros han probado suerte buscando el amor. Uno de ellos se ha mostrado muy seguro de sí mismo, pero finalmente sus dotes de conquistador no han servido de mucho.

Emilio tiene 37 años y se define como ligón y fogoso. “Me he liado con varias lesbianas que nunca se habían liado con hombres”, ha explicado al llegar al programa. A día de hoy ha perdido la cuenta de con cuantas mujeres se ha liado, pero en el pasado llegó a tener una lista y cree que podrían llegar a ser tres cifras. En cuanto a conexión, nunca ha llegado tan lejos como para enamorarse. Su cita ha sido Sara, de 35 años y que se define como única y poco común. El comensal había sentido miedo de que le llevaran alguna chica con la que hubiera tenido ya algo, pero no fue así. Ambos se gustaron al menos físicamente a primera vista.

Un cazador y un no bombero que apaga muy bien el fuego ❤️ Las reservas de #FirstDates15F ya han sido confirmadas. ¡Nos vemos en una hora! pic.twitter.com/zFn5ie4v3u — First Dates (@firstdates_tv) February 15, 2023

Ya en la mesa, el soltero ha ido directamente al tema que más le interesaba y le ha preguntado a la chica si ella era fogosa. Ella se ha mostrado algo contrariada con esa etiqueta. “Estoy cansada de los hombres mujeriegos que piensan que las mujeres tienen que babear detrás de él”, ha revelado a las cámaras de First Dates. Afirma que ella quiere algo serio y no para un rato porque para eso con ella misma tiene suficiente. “El Satisfayer es mi mejor aliado”, confesaba la comensal sin pudor ninguno.

A la pareja le ha tocado ir al reservado donde han pasado un rato con más intimidad. En el juego de las Bolas del Amor les ha salido un beso robado y un beso en el ombligo, pero Sara no ha estado del todo por la labor. “No me ha gustado porque no me ha entrado por el ojo”, ha revelado la chica, aunque a Emilio le ha dicho que tenían cosas en común. Él no se daba por vencido: “Si una chica te lo pone difícil es el doble de satisfacción porque te lo has currado”.

Finalmente, sí que se dieron un tímido beso. “No se lo iba a dar pero es verdad que he dado besos a personas que se lo merecían menos”, ha accedido la comensal. A pesar de que la cita se ha desarrollado bien, no han querido repetir porque Sara ha considerado que no había habido suficiente química.